El actor onubense Omar Banana presenta su nueva serie en 'El Hormiguero'

Sobre su experiencia de trabajar con Valls, también dio su opinión: "Tiene su momento de estrellita…, no, no, es muy guay, tenía mucho miedo al principio porque el primer día actuaba con él, no pudimos rodar por tema Covid, unos días después lo hicimos y yo le llevo viendo toda la vida desde 'Camera Café' , así que era una responsabilidad grande".

Aunque Arturo es uno de los grandes invitados del programa, pero para Banana era su primer vez , por lo que el valenciano quiso hablar un poco de él: "Es un actorazo que he descubierto hace poquito, tiene una frescura que es un poco roba planos, hipnotiza y me ha encantado verlo trabajar".

Omar Banana

Desde pequeño, se siente atraído por las artes escénicas, intentando acercarse de cualquier manera posible a ellas. Sin embargo, no es hasta su adolescencia, cuando entra en una escuela de danza contemporánea en su tierra natal, Huelva, adentrándose así en el mundo del arte. Más tarde, viaja a Londres, la que se convierte en su segunda residencia, y se gradúa del Royal Central School of Speech and Drama (CSSD). Una vez graduado, dedica su tiempo a profundizar su aprendizaje en la técnica Meisner.Omar ha participado en series como 'Paquita Salas' y 'Veneno', producidas por Javier Ambrossi y Javier Calvo, y largometrajes como 'Haraam' y 'Through a Dark Mirror', dirigida por Jason Fité.

En 2021 estrena 'Sin Novedad' donde es uno de los personajes principales.