El onubense Josemi García llega a la final de 'Tierra de Talento' con una canción de Manuel Carrasco

El cantante onubense Josemi García es uno de los finalistas del programa de Canal Sur Tierra de Talento, que se emite en la televisión autonómica.

En el programa, los concursantes buscan que cada uno de los 4 miembros del jurado (Jesús Reina, José Mercé, Pastora Soler y Mariola Cantarero) enciendan su pulsador de estrella. Con las 4 estrellas del jurado encendidas, el concursante pasa a la siguiente ronda del programa, eso sí, a condición de superar un DESAFÍO, el cual debe realizar en dicha siguiente ronda.

Un popular talent show de sello andaluz, presentado por el humorista Manu Sánchez, que pone en valor el virtuosismo en las artes musicales y escénicas de nuestra tierra.

El onubense Josemi García hacía su debut en el concurso el pasado octubre de 2021. Ahora, se alza como posible ganador tras triunfar en el último programa emitido el 12 de febrero.

El momento crucial de la gala especial 'Camino a la final' llegaba con las actuaciones por separado de Josemi García y Andrés Fernández. Momentos antes habían conseguido ser los ganadores en la prueba de duetos, enfrentándose a otras cuatro parejas. Los diez concursantes consiguieron la unanimidad del jurado en semifinales, pero no fueron elegidos al final de la noche en sus respectivas galas, y ésta era su última oportunidad.

El cantante onubense Josemi García se impuso con una interpretación magnífica del tema 'Menos mal' de Manuel Carrasco, una actuación en la que, cuenta, apenas tuvo nervios y disfrutó mucho. Mariola Cantarero y José Mercé, miembros del jurado, destacaron su timbre de voz tan bonito y su gran personalidad.

"He afrontado mi paso por el programa con muchísima ilusión, ya que ha sido el primer concurso de este tipo en el que he podido demostrar mi pasión por la música. Al principio la ilusión se mezclaba con la incertidumbre y los nervios por querer causar buena impresión. Pero poco a poco, al ir pasando de ronda, fui ganando más confianza y seguridad en mí mismo, hasta conseguir centrarme en disfrutar y pasarlo bien sobre el escenario, que al final es lo mejor que se puede transmitir a quienes me están viendo", explica el onubense.

Ahora, el culmen del programa lo afronta con ganas por encima de todo: "No voy con la presión de ganar, aunque claro que me gustaría, pero me quiero centrar en disfrutar la gala, que será espectacular y a sentirme muy orgulloso por llegar hasta aquí. La cosa está complicada porque hay mucho nivel. Somos 16 concursantes en la final. Es la más numerosa de la historia del programa. Yo haré todo lo posible y lo que venga después bueno será", cuenta.

Josemi ha aprovechado para mandar un mensaje a uno de sus referentes musicales, Manuel Carrasco: "Hacer un dueto con él sería un sueño. Para mí es un artista al que admiro muchísimo. Lleva siendo uno de mis grandes referentes toda la vida y encima de la tierra, que lleva a Huelva por bandera, como yo. Eso de actuar junto a él sería un sueño hecho realidad", confiesa.

José Miguel García

Conocido musicalmente como 'Josemi García', es un artista onubense que siempre ha tenido un trato muy cercano con la música.

Ya desde pequeño, tanto su familia como sus maestros del colegio se percataron de su facilidad para la música, con la que tuvo un primer contacto a través de la flauta dulce, primer instrumento que todo niño/a descubre a esas edades.

A raíz de esto, a los 8 años se inicia en estudios de flauta travesera, aunque después de un curso se diera cuenta de que no era lo suyo. Es por ello que a los 10 años se adentra en el mundo del canto, gracias a la Escolanía Onubense, un coro de voces blancas de niños/as de Huelva.

En esta formación pudo experimentar por primera vez lo que se siente al cantar en un gran escenario, como lo fue el del Gran Teatro de Huelva, ante un numeroso público.

Curiosamente, a los 15 años, Josemi descubre otros géneros musicales como el rock o el heavy a través de un videojuego de guitarra, abriendo una nueva etapa musical en su vida. Este videojuego le motiva a aprender a tocar una guitarra de verdad y así poder sacar esas canciones de la pantalla. Con la guitarra española de su padre empieza a colocar sus primeros acordes sobre el diapasón. Es aquí donde comienza una bonita amistad con este instrumento que le iba a regalar muy buenos momentos a partir de entonces.

Al poco tiempo, se hace con una guitarra eléctrica con la que toca y canta temas de grupos/artistas como Guns N’ Roses, AC/DC, Green Day o Bon Jovi.

Sus gustos musicales siguen expandiéndose y comienza a dar cada vez más protagonismo a su voz. Artistas de estilo pop nacionales e internacionales como Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Ed Sheeran o Bruno Mars empiezan a ser cada vez más frecuentes en sus ratitos musicales en su habitación.

A la edad de 17 años se enfrenta por primera vez a un gran público, pero, esta vez, en solitario, solo con su guitarra. Una Casa Colón llena hasta la bandera fue una prueba de choque para combatir su timidez y sus nervios. Ese mismo año, se le presenta la oportunidad de dar, por primera vez, un concierto en acústico en un bar de Punta Umbría que, con muchos nervios e inseguridades, salió adelante. De forma muy esporádica empezó a dar algunos conciertos acústicos en pubs de la capital onubense y poco a poco esto fue a más.

Después de unos años probando escenarios y ganando seguridad en sí mismo, consiguió formar parte de las 48 mejores voces, de entre más de 16.000 participantes a nivel nacional, del programa de televisión Operación Triunfo durante dos años consecutivos en las ediciones 2017 y 2018.

Al mismo tiempo que sigue descubriéndose como artista, Josemi lanza en 2020 durante el confinamiento su primer single Marzo, que abre una nueva etapa como compositor y cantautor.