Miguel Induráin visita esta playa de Huelva y come en uno de sus restaurantes más populares

El ciclista más laureado de la historia de España, uno de los deportistas más destacados de nuestro país, estuvo estos días atrás en una de las playas más populares de Huelva, y para degustar nuestra deliciosa gastronomía, supo elegir este buen restaurante.

Se trata de la playa de La Antilla, en Lepe, donde el ciclista español más conocido hizo parada en un restaurante de cocina local donde se despacha el mejor producto del mar, y del típico recetario onubense. Un establecimiento de platos con toques vanguardistas que está triunfando en Huelva y que fue elegido por Miguel Induráin para probar la gastronomía onubense más marinera.

Se trata de Mar de Leva, un restaurante donde se come de manera espectacular el mejor producto venido del mar, y con una carta que sorprende y conquista a partes iguales a los paladares más exigentes. Te atrapan con su pescaíto frito, donde comer los mejores chocos y puntillitas fritas, y te convencen con unos platos que no te esperan y que sin duda, no dejan a nadie indiferente.

Croquetas de langostinos y kimchee con sashimi de atún rojo en Mar de Leva

En sus redes sociales compartieron hace unos días tan valiosa visita, una "historia" en la que aparecía una imagen (la de nuestra portada) del chef de este local, Carmelo Moreno, junto al medallista olímpico y cinco veces ganador del Tour de Francia, entre otros muchos premios y campeonatos por su irrepetible carrera ciclista, tras haberse sentado a la mesa de este restaurante lepero.