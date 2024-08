El restaurante de moda está en La Antilla donde se sirve el mejor pescado fresco y platos con toques vanguardistas

La costa de Huelva recoge en toda su extensión una gran lista de bares, restaurantes y chiringuitos donde comer bien y a buen precio está más que asegurado, pero hay un establecimiento de reciente apertura que "vuelve locos" a blogueros gastronómicos y a una clientela que llena sus reservas y espera horas para probar su carta, en pleno barrio de pescadores de La Antilla y a tan solo unos metros de la arena.

En la playa de La Antilla, en Lepe, existe una amplia oferta de locales donde la cocina local se cuida con esmero y donde se despacha el mejor producto del mar, y del típico recetario onubense. Y si nos damos un paseo por el lugar a donde llega el pescado más fresco de esta playa lepera, encontraremos un restaurante de cocina tradicional con tintes vanguardistas que está triunfando y siendo recomendado sin parar.

Se trata de Mar de Leva, aparentemente un restaurante tan bueno como cualquiera de la zona, establecimientos donde se come de manera espectacular y el mejor producto venido del mar, pero que con su carta ha sabido sorprender y conquistar a los paladares más exigentes. Te atrapan con su pescaíto frito, donde comer los mejores chocos y puntillitas fritas, y te convencen con unos platos que no te esperan y que sin duda, no dejan a nadie indiferente.

Dentro de su amplia y variada carta, que también es cambiante y tiene buenos "fuera de carta", encontrarás lo habitual de la zona de pescados, mariscos y carnes, pero si nos fijamos en sus platos más creativos, podremos pedir platos tradicionales con el toque más personal y otros que simplemente te sorprenderán, los cuales os recomendamos aventuraros a probarlos.

Croquetas de langostinos y kimchee con sashimi de atún rojo

Si quieres comer unas croquetas diferentes, debes probar las de langostinos y kimchee con sashimi de atún rojo, o un Donut (de los de toda la vida) de carrillada con queso payoyo semi derretido y ceniza de humo, también podrás probar un suculento canelón de aguacate con langostinos y ajo tostado, o el siempre y delicioso tartar de atún rojo con salmorejo de mango. ¡Y de atún hay muchos platos que son para comérselos, como el tarantelo!

Donut de carrillada con queso payoyo semi derretido y ceniza de humo

Desde su apertura a principios de año, Mar de Leva, regentado por los hermanos María y Juan González Parra, curtidos en su familiar Chiringuito Bulerías, muy cercano al restaurante y donde se siguen comiendo las mejores sardinas de la zona, ha sido un no parar con un éxito que ha subido como la espuma, ganándose por completo el gusto y el respeto de críticos gastronómicos de Huelva y de fuera de la provincia. Con Carmelo Moreno a los fogones, ya se alzan como un lugar de referencia para comer de lujo la gastronomía onubense a un precio más que razonable, entre unos 20 y 30 euros por persona.

Podrás encontrarlos en la conocida calle Marina de la Barriada de Pescadores de La Antilla, y os recomendamos encarecidamente que reservéis al 959 770 793, sobre todo en fin de semana, pues aunque tienen una amplísima terraza, si no vas con mesa, te tocará esperar tomando algún refrigerio, eso sí, con las mejores vistas a la playa lepera.