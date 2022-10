La cantante María Isabel presume de embarazo en estas espectaculares fotos

"La curvita de la felicidad. Cada día tengo más claro que estoy viviendo la etapa más bonita de mi vida. ¡Gracias mi Dios! Sentirla es la sensación más hermosa del mundo". Con estas palabras ha compartido la onubense María Isabel unas bellas imágenes de su embarazo.

La joven, que además de barriguita primeriza, luce cuerpazo, ha querido contar a todos sus fans lo feliz que se encuentra estando embarazada de la que será su primera hija junto a Jesús Marchena.

La cantante de Ayamonte que saltó a la fama con el popular Antes muerta que sencilla, anunciaba hace dos meses que iba a ser mamá a través de sus redes sociales.

"Vamos a ser padres. Nos moríamos de ganas por compartir con vosotros esta noticia. Hemos estado esperando un tiempo prudente para saber que todo está bien y por fin podemos darla….En menos de 6 meses si Dios quiere tendremos a nuestro bebé con nosotros. No se imaginan la de emociones que estamos viviendo, la ilusión que nos hizo desde el primer momento…Nos sentimos realmente bendecidos y estamos viviendo sensaciones únicas… y las que nos quedan. A partir de ahora podéis vivirlo con nosotros y eso nos hace muy felices. Os adoramos", publicaba la ayamontina.

Igualmente, la cantante onubense compartía a finales de año con sus seguidores la noticia de que se casaba. En un romántico viaje a las islas Maldivas, daba el ¡Sí! a su novio, Jesús Marchena, en una espectacular pedida de mano.

La artista de Ayamonte compartía el idílico viaje que disfrutó con su pareja en Maldivas y cómo fue la romántica pedida de mano en la playa, después de llevar juntos más de dos años de relación.

"Y voy dejando atrás un 2021 lleno de emociones, un 2021 que me ha dado uno de los momentos más bonitos de mi vida y hoy lo comparto con vosotros, el momento más especial de nuestro viaje a Maldivas: ¡He dicho sí!", apuntaba la joven.

"Sí a despertarme todos los días de mi vida a su lado. Sí a poder entendernos con tan solo una mirada. Sí a los abrazos que te recargan de energía bonita. Sí a poder ver con él cada uno de los atardeceres. Sí a bailar toda una noche y no llegar a casa hasta el día siguiente muertos de risa por anécdotas de esa noche. Sí a recorrer el mundo de su mano. Sí a apoyarnos el uno en el otro cuando lo necesitemos. Sí a nuestras llamadas y mensajes que nos hacen sacar una gran sonrisa cuando estamos lejos (...). Sí a todo pero contigo, porque sí quiero casarme contigo y sí quiero estar contigo el resto de nuestras vidas, si Dios lo permite. ¡Nos casamos!", celebraba.

A pesar de la felicidad de esta noticia, el pasado 2021 la cantante también vivió duros momentos.

María Isabel anunciaba que, a sus 26 años, dejaba el mundo de la música por problemas de ansiedad.

En su perfil de Instagram, la artista natural de Ayamonte y ganadora del festival Eurojunior en el 2004, explicaba que se iba "de todo eso que una vez amé, pero que a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado. Es duro, y me da rabia, y más yo que nunca he dejado de luchar".

"Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo", añadía, por lo que decidía "tomar un respiro, tiempo para pensar, meditar, y saber el camino a seguir".

Con todo, no cerraba la puerta a un posible regreso a los escenarios: "podría decir que volveré, pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto", añadía, para agradecer "a todas las personas que no me han dejado sola en este camino desde hace 17 años hasta aquí. Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando".

Acababa de lanzar su nuevo trabajo

En los últimos años la artista había decidido apostar por la música urbana alcanzando los primeros puestos en las listas de ventas. Tras conseguir más de 9,5 millones de reproducciones con el tema musical 'Esa carita', junto al dj, productor, letrista y cantante Juan Magan, hace tan solo un mes la de Ayamonte presentaba su nuevo single, 'Mi jarana', disponible en todas las plataformas digitales.

"Esta es una de las canciones más especiales para mí. La compuse hace bastante tiempo y después de un intenso trabajo por fin ve la luz este viernes. Con 'Mi Jarana' me siento yo al 100%. Es un tema divertido, para bailar con los amigos y pasarlo bien", contaba.

María Isabel estrenaba su nuevo trabajo en uno de los momentos, decía, más dulces de su carrera. Algo que agradecía a sus seguidores y a todos aquellos que han confiado en ella desde el primer día: " Quiero dar las gracias a todas esas personas que confían en mi jarana (nunca mejor dicho), porque este es mi mundo, mi movida y mi fiesta", afirmaba la cantante.