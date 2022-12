La lucenera Rocío Ojuelos lanza su primer disco 'Alma'

La cantante de Lucena del Puerto, Rocío Ojuelos, acaba de lanzar su primer disco compuesto enteramente por ella, 'Alma'.

Dos años han sido los que la compositora ha dedicado a la creación de las canciones de este álbum tan personal, siendo la primera de ellas 'Duele'. Un disco que la cantante asegura no ha seguido directrices de discográficas o managers, tan solo se ha rodeado de buenas personas que "me han puesto las cosas más fáciles y he navegado detrás de las musas que me han impulsado a atreverme y no dejar que la vida pase sin ser inmortalizada en canciones", en palabras de la artista.

Su nuevo álbum salió a la venta ayer jueves 15 de diciembre, por lo que ya se puede adquirir en su misma página web. Así lo define Rocío Ojuelos "Estoy plenamente satisfecha. En la primera canción lo digo, si queréis conocerme, buscadme ahí, en este álbum".