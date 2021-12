La increíble recreación del Muelle de la Rio Tinto en sus primeros años

El Muelle de la Compañía Rio Tinto es uno de los hitos patrimoniales de la ciudad de Huelva. Desde su construcción en 1874 hasta su cierre en 1975, con sus cien años de historia, es una obra maestra de la ingeniería del último cuarto del siglo XIX. El Muelle descargadero de minerales, propiedad de la Compañía de Minas de Riotinto, fue rehabilitado en 2007 para el uso y disfrute de los ciudadanos. Está declarado Bien Interés Cultural.

Pero antes de ser considerado un icono del turismo en Huelva, tuvo un fin bien distinto. Y precisamente los inicios de este emblemático Muelle cobran vida a través de unas impresionantes imágenes creadas por el onubense Antonio Álvarez Bravo, que ha querido mostrar a través de estas instantáneas cómo era este icónico lugar en el momento de su creación.

Tal y como explica el onubense, su objetivo ha sido "buscar un ambiente más idílico de lo que era el edificio en aquellos años y darle un toque más actual, como si estuviera hecho con una cámara de fotos hoy en día".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Alvarez (@panu.exr)

Lo ha hecho con un software 3D, "modelado todo desde cero", asegura. "Las referencias las he tomado de Google imágenes, de ningún año en concreto. He intentado buscar alguna donde se viera la caseta del fondo, ya que me parecía la más completa. He querido así hacer una reinterpretación del Muelle en aquellos años con una iluminación diferente y traer a una imagen más nítida lo que fue ese lugar en el momento de su creación", explica el onubense.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Alvarez (@panu.exr)

¿Para qué se construyó?

Se concibe para dar salida al mineral extraído en las minas del norte de la provincia de Huelva adquiridas por compañías extranjeras a mediados del siglo XIX. Suponía la finalización del complejo sistema ideado por los ingleses para transportar el mineral desde las minas hasta Huelva, a través del ferrocarril y culminando en el muelle que permitía la carga y descarga del material minero en los barcos atracados.

Tal y como recogen desde la web del área de Turismo del Ayuntamiento de Huelva, se trataba de un "muelle de carga por gravedad". El sistema por gravedad consiste en disponer diferentes vías de entrada y salida de vagones, de forma que las de entrada sean ascendentes hasta un cénit desde el que descienden hasta el final del embarcadero. Finalmente, con un cambio agujas, los vagones vuelven por vías laterales que descienden. Por tanto, la descarga se hacía sin ningún sistema mecánico ya que los vagones se impulsaban por la gravedad.

¿Quiénes lo construyeron?

"En sesión del Consejo de administración de la Rio Tinto Company Limited reunida en Londres el 31 de marzo de 1873 bajo la presidencia de Mr. Matheson, se contrata como consultor de ferrocarriles a Sir George Barclay Bruce y como consultor de Ingeniería minera a Mr. David Forbes. Fue construido por la empresa John Dixon en la orilla izquierda del Odiel tras la renuncia, por falta de experiencia, de la Clark & Punchard Company. A primeros de septiembre de 1874 se inicia las obras".