38 años del hundimiento del Islamar III, el pesquero isleño que conmocionó a España

Durante la producción del documental, varios momentos dejaron huella al director onubense. En primer lugar, con la crónica de los que se creían al borde de la muerte y regresaron a la vida.

El hilo conductor del documental es José Martín Lozano, el primero de los supervivientes, que hilvanaba el relato con sus descarnadas manifestaciones. "Llegué al pacto con él de que no contase nada de lo que ocurrió en la balsa, desde donde vio hundirse a muchos de sus compañeros", contaba Arroyo.

Recordaba especialmente el momento del rescate: "Nos dijo que se quedó dormido, ya agotado, y notó presión sobre el pecho. Era una gaviota y no tenía fuerzas para espantarla. Entonces oyó el ruido de un motor. No tenía fuerza en el cuello, así que tuvo que tirarse del pelo para levantar un poco la cabeza y ver que lo habían visto desde otro barco, el congelador Nache, que lo salvó". Al segundo de los tripulantes con vida, Pedro López Beltrán, "desistí de entrevistarlo porque el hombre sufría mucho: hay que tener en cuenta que él además perdió a sus dos hermanos, Lázaro y Rafael".

Entre los impactos más potentes del rodaje, los testimonios de las madres y la viudas de los fallecidos y los desaparecidos. Una de ellas le contó cómo "cuando dijeron que el primer superviviente era José Martín lo celebró porque creía que era su marido". Pero no. Su esposo no era Martín Lozano, sino Martín Gutiérrez. Fernando Arroyo subrayaba también un episodio con presencia en el documental y que aconteció el 15 de agosto del 84, en el entierro de los cuatro marineros cuyos cadáveres sí fueron hallados. "Se corrió la voz de que habían aparecido otros 11 con vida y aquello se convirtió casi en una fiesta, con el cura teniendo que pedir respeto para los fallecidos". Finalmente se confirmó que no era más que un desafortunado rumor.

En la cinta participaron periodistas que dieron cobertura al suceso en la época, como Rosa Montero, Antonio Manfredi, Manolo Martín o Rafael Terán y se incluyen fotografías de Mugruza. También están presentes el propietario de Usisa, Juan Vázquez, que era armador del Islamar III; el entonces alcalde de Isla Cristina, Enrique Nárdiz, o el párroco Manuel Gómez.