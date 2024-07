Huelva: ¿Ciudad más antigua de occidente?

Demostrar que la ciudad más antigua de Occidente está bajo este lugar emblemático de Huelva capital, es el objetivo de una búsqueda arqueológica sin precedentes con los medios más punteros. Huelva, ¿el origen?

Estos trabajos, que se están realizando para la prospección geofísica de la Plaza Arqueológica y el espacio trasero de la iglesia de La Concepción, han sido visitados recientemente por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, en un firme compromiso por el patrimonio arqueológico onubense para demostrar que bajo nuestros pies está la ciudad más antigua de Occidente, poniendo en valor la riqueza arqueológica de Huelva como motor tractor del turismo cultural y patrimonial.

La prospección arqueológica geofísica, no es otra cosa que una radiografía del subsuelo, para gracias a un radar, analizar las estructuras soterradas. Según Miranda, es “arqueología del siglo XXI, con los medios más punteros para delimitar, describir y caracterizar los elementos arqueológicos soterrados con una mayor precisión y calidad”. De esta forma “cuando empecemos la excavación, no lo haremos a ciegas, sino sabiendo donde tenemos que intervenir para llegar a los restos y sobre todo, para no dañarlos”. Se trata por tanto “de hacer un primer diagnóstico, para establecer el valor de lo que hay, a qué profundidad está y el estado en el que se encuentra”.

Una ubicación estratégica de la ciudad, donde hay restos desde la superficie hasta una profundidad de entre 3,5 y 4 metros y donde está presente toda la historia de Huelva desde el S.VIII Antes de Cristo, desde la época de Bronce final tartésico, al S.XVIII. Tras analizar los resultados obtenidos de esta prospección arqueológica geofísica, llevarán a cabo una estimación de los costes, duración y medios necesarios para, en primer lugar asegurar la investigación, conservación y consolidación preventiva de los restos y a continuación, llevar a cabo un proyecto de actuación arqueológica, mediante sondeos y excavación en extensión, y en su caso, de puesta en valor.

Olga Guerrero, arqueóloga de la empresa encargada de este proyecto, Ánfora Grupo, celebra que “con estos trabajos se cumple una deuda histórica con los ciudadanos, porque en las excavaciones realizadas en todo este entorno en los años 80 y 90, confirmamos que esta zona, la Plaza Arqueológico, es un área importante para poder hacer las cosas bien y con estos trabajos vamos a realizar una toma de datos que nos aportará, mediante radar, el urbanismo que hay debajo para en una segunda fase realizar los sondeos auscultatorios para determinar la datación y los sistemas constructivos existentes”. Un trabajo ilusionante que les llevará más de un mes, para interpretar las manchas y datos de los restos arqueológico y al mismo tiempo, conocer el estado de las canalizaciones e infraestructuras que les permitan programar las actuaciones a realizar.

El proyecto

El objetivo general de esta actuación es propiciar la investigación y puesta en valor de los restos que pudiesen existir en la Plaza de la Vera Cruz de Huelva, conocida popularmente como Plaza Arqueológica y el espacio trasero de la Iglesia de la Concepción. Con la prospección geofísica con georradar se pretende delimitar, describir y caracterizar los elementos arqueológicos soterrados con una mayor precisión y calidad, así como una vez analizados los resultados, realizar una estimación de los costes, duración y medios necesarios para su investigación y consolidación preventiva, que podrá verse reflejado en un proyecto de actuación arqueológica de excavación mediante sondeos y excavación en extensión, y en su caso, mediante un proyecto de actuación arqueológica de apoyo a su puesta en valor, donde se puedan estimar los recursos necesarios para que los restos puedan ser expuestos y visitados.

Se trata de la prospección geofísica de una superficie total aproximada de 3.030,87 m2, en las áreas libres de la zona de la Plaza de Vera Cruz y C/ Méndez Núñez (zona de Plaza Arqueológica) incluidas las zonas peatonales, y espacio trasero de la Iglesia de la Concepción.

El contrato, adjudicado a la empresa especializada Ánfora, incluye aplicación de mediciones por georradar, medición en perfiles, posiciones topográficas de las cuadrículas de las mediciones de georradar, así como la dirección y asistencia técnica de dichos trabajos.