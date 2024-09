¿Qué hay debajo de la arena de las playas de Huelva?

¿Alguna vez te has preguntado qué hay bajo la arena de nuestras playas? ¿Residuos? ¿Seres vivos? ¿Tesoros escondidos? ¿Más arena? Esto es lo que aseguran los expertos.

En muchas de las playas españolas, por desgracia, y en demasiadas ocasiones, tras la capa de arena se acaban filtrando grandes cantidades de basura generadas por el turismo masivo y el ser humano en particular.

En Huelva no somos provincia de "súper turistificación", pero algunas playas se convierten en verano en auténticas ciudades y algo de residuo, si "rascamos", seguro aparece. No obstante, y aunque la cantidad de arena depende mucho de la zona, hay un "tope" tras la arena que no muchos conocen.

El arenal de Huelva es inmenso, cuenta con las tres playas más largas de España / Josué Correa

España tiene muchas playas de muchos tipos y con diferentes tipos de arena y otras formaciones geológicas. Mientras que en el mediterráneo, lo que hay tras "escarbar" toda la arena es pura roca caliza, formado por un sedimento de origen orgánico, en Huelva, perteneciente a la vertiente Atlántica, tiene en su mayoría granito.

Y es de origen magmático, lo que viene a significar que bajo la superficie de la tierra, que como asegura el diario La Razón "Esta roca se forma bajo la superficie de la tierra, cuando el magma se enfría en un ambiente con altas presiones como es el subsuelo. Con la erosión y los movimientos de las placas tectónicas, el granito acaba por asomar al exterior".