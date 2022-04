El restaurante de Huelva incluido en el top 10 de los mejores de España

En el corazón del Condado de Huelva se encuentra uno de los restaurantes de España mejor valorados por los clientes en la popular web de reseñas TripAdvisor.

Según los premios Travellers' Choice-The Best of The Best 2021 de este portal, basados en las opiniones y comentarios de millones de viajeros de todo el mundo, el Restaurante Lopi's, en La Palma del Condado, es uno de los 10 mejores restaurantes de lujo del país.

Regentado por Carlos López y su esposa, María José Bueno, obtiene el reconocimiento de los clientes colocándose en el puesto número 9 de una lista de restaurantes top con estrellas Michelin.

Además, lleva más de seis meses como el favorito de Huelva y provincia en la web de reseñas. Son pocos los establecimientos que cuentan con una valoración 'excelente'. Sin embargo, este rincón gastronómico onubense, donde prima la marca Huelva y la calidad de los mejores productos de la tierra, cuenta con una puntuación de 5 sobre 5.

'Huelva por bandera'

Alta cocina con un denominador común, la materia prima 100% onubense. La esencia de Huelva a través de un viaje por los sabores más carismáticos y señeros de las seis comarcas de la provincia. Así es la cocina del restaurante Lopi's. Platos únicos con cuidadas elaboraciones al detalle fruto de la pasión de un chef con corazón y alma palmerina. Carlos López, su mujer y su hija son los responsables de hacer felices a los comensales a través de su particular cocina plagada de matices, cariño y un saber hacer propios de los chefs más grandes del país.

Con un aforo muy reducido, para un máximo de 12 personas (y bajo reserva), en Lopi's disfrutarás de bocados exquisitos y un trato cuidado y personalizado para cada comensal.

En el Restaurante Lopi’s pretendemos siempre ofrecerle una cocina natural de máxima calidad, y por ello, buscamos sin cesar los mejores productos de éste campo y éste mar. Humildemente, queremos dibujar en su paladar el paisaje de nuestra tierra", explican.

Actualmente, ofrecen dos experiencias en menú degustación con la posibilidad de incluir maridaje (con los mejores vinos del Condado de Huelva) si así lo deseas.

Desde 1988 hasta nuestros días

Desde que el 29 de abril de 1988 el patriarca de la familia inaugurara el Bar-Cafetería Lopi’s se sentaron las bases de lo que hoy en día es todo un conglomerado de servicios de restauración.

El mismo acróstico que da nombre al bar originario: López Pinto, nos orienta hacia un establecimiento familiar, mientras que las sucesivas evoluciones que fue desarrollando a lo largo de sus años dicen mucho del espíritu emprendedor e innovador de toda la familia.

En apenas cinco años, en 1993 realizaron la primera reforma de un local que junto con su amplísima terraza, que llegó a abarcar incluso la calzada de la vía donde se ubica; ofrecía la posibilidad de degustar lo mismo exquisitas tartas de chocolate completamente caseras a media tarde con el café vespertino, que saborear las más sencillas pero deliciosas tapas igualmente caseras a medio día o por las noches.

Tres años después, en 1996, y a consecuencia de una enfermedad del padre de la familia, se hacen cargo del negocio los hijos, hecho fundamental ya que son ellos, con su Juventud y su ímpetu los que relanzan un cambio que fue progresivo y que les llevó poco a poco desde esa fórmula de local de comidas caseras a convertirse en el año 2000 en un restaurante en que junto con esa gastronomía tradicional comenzó a convivir otra de innovación y sabores selectos.

Previamente en 1998 comenzó su andadura el servicio de catering, que sin duda tuvo gran influencia en la transformación de los platos del incipiente restaurante. No se ofrecía el típico servicio de chacinas, mariscos y carne sin más, sino que el catering pretendía ir más allá: buena calidad, buen servicio y presentaciones sorprendentes y novedosas. Primero en locales alquilados o en lugares hasta entonces insólitos para un banquete; pocos años después, además de en cualquier punto de la geografía, en su propio salón de celebraciones.

En 2005 la transformación del Bar Lopi’s a Restaurante Lopi’s estaba casi concluida, solo faltaba el entorno adecuado al nuevo tipo de cocina. Es entonces cuando se realiza la ampliación, al local de siempre se le incluye unos salones con un entorno aún más agradable para disfrutar de una gastronomía cada vez más selecta y de unos vinos cada vez más seleccionados. Hasta llegar a 2014 en el que la oferta gastronómica de Restaurante Lopi’s comienza a ser reconocida con varios galardones que otorgan prestigiosos organismos relacionados con el sector; es entonces cuando se culmina el giro hacia la cocina innovadora que hoy en día ofrece este enclave gastronómico imprescindible de la provincia de Huelva.

Horario de apertura:

Martes, miércoles y jueves de 12:00 a 18:00. Viernes y sábados de 12:00 a 18:00 y de 20:00 a 24:00.Domingos y Lunes cerrado.

Puedes reservar o visitar el Restaurante Lopi's sin reserva previa. Disponen de espacios reservados para la intimidad y tranquilidad de los clientes. Consúltelo aquí.