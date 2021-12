Dani Botillo: "Huelva es mi esencia y la llevo conmigo siempre"

Dani Botillo es un cantante, músico y compositor versátil y multidisciplinar. Un joven artista con unas ganas inmensas de crear y compartir buenos momentos a través de sus canciones.

Su íntima relación con la música la inició cuando era tan sólo un niño. Empezó “jugando” con la flauta, el tamboril y la guitarra, hasta que a los 14 años comenzó a descubrir que cantar historias, podía convertirse en una de sus grandes pasiones. Fue así como se atrevió a empezar a escribir las suyas propias, a la par que iba dominando otros instrumentos musicales como el piano y la flauta travesera.

Poco a poco Dani se fue animando a compartir, a través de sus redes sociales, versiones de las canciones de otros artistas. Descubrió entonces que su forma de cantar, de interpretar y de componer gustaba a mucha gente desconocida y que, inesperadamente para él, fueron generando la importante comunidad de seguidores con la que cuenta hoy en día.

En el 2019 algunas de esas versiones llegaron a hacerse muy virales. Su cover del popular tema Despacito, de Luis Fonsi, superó en menos de 48 horas el millón de reproducciones. Y este fue el detonante que impulsó a Dani a intentar profesionalizar su proyecto musical, hasta entonces, una mera afición muy vocacional.

En 2020, en pleno confinamiento por la actual pandemia, Dani fue descubierto, también a través de las redes sociales, por su actual manager José Torrano (Emotional Events Producciones). De forma fortuita (o quién sabe si predestinada) lo escuchó cantar en una conexión en directo que el artista Antonio Orozco realizó desde su cuenta oficial de Instagram y decidió tenderle la mano con un proyecto ambicioso en el que trabajar conjuntamente.

Desde ese atípico punto de partida y tras un año de trabajo, muy condicionado por el contexto actual, ha llegado el momento de poder presentar, con mucha ilusión, lo que Dani Botillo y todo su equipo conciben como el inicio de un largo recorrido musical: su primer EP, producido por David Santisteban, 'Desde cero', ya disponible en todas las plataformas digitales.

En su primer EP podremos escuchar cuatro temas: La reina del mundo (con casi 15.000 reproducciones en Spotify), No tenía WhatsApp, La aventura del adiós y su último single El abuelo.

"El abuelo es una canción autobiográfica en la que cuento mis vivencias con mi abuelo cuando era pequeño. Cuento cómo se le olvidaban a veces las cosas por el paso de los años y cómo yo le recordaba quién era cada miembro de la familia a través de una foto. No es solo un homenaje a él, si no a todas las personas mayores que han sufrido especialmente durante el Covid. Una de las cosas que hemos aprendido ha sido a valorarles y esta canción va por ellos", explica el cantante.

-¿Qué tienen en común los cuatro temas que conforman tu EP?

-Yo creo que las cuatro canciones están unidas por el intervalo en el que yo me he ido desarrollando, tanto componiendo como cantando. Desde la más sencilla o infantil, que es la de No tenía WhatsApp, a la de El abuelo, más emotiva, pasando por La reina del mundo, que es más tipo radio y por La aventura del adiós que es lo más pop que he hecho.

-¿Qué escucharemos en tu gira?

-Además de estas cuatro canciones, suelo interpretar versiones que voy cambiando y modulando según el público y la ciudad. Como soy polifacético y me muevo por distintos géneros, suelo adaptarme un poco al escenario en el que canto. En Huelva tiro más por Manuel Carrasco, en el norte más por el rock... aunque sí es verdad que hay canciones que siempre me gustan cantar, como No dudaría, Mi amante amigo, un beso y una flor...canciones que son clásicos que todo el mundo conoce.

-Hay quienes dicen que tienes un timbre de voz muy parecido al de Manuel Carrasco ¿Te ves haciendo un dúo con el de Isla Cristina?

-Hombre, me encantaría. Lo he dicho en más de una ocasión y ojalá algún día se cumpliera. Es cierto que me han dicho en más de una ocasión que me parezco a él cantando. Yo creo que nuestro "parecido" se debe a la influencia tan parecida que ambos hemos tenido de nuestra tierra. A los que nos gusta el pop, a pesar de ser este nuestro género, nos acompañan nuestras raíces flamencas y carnavaleras. Al final, lo que nos inspira es parecido, aunque cada uno le da su sello a sus canciones y yo intento que mis canciones suenen a mí y a nadie más.

-¿Cómo te definirías musicalmente hablando?

-El género en el que muevo es el pop, pero mi personalidad está marcada por la música y los distintos estilos que he ido escuchando desde niño. Me identifico con el estilo de música que pueden hacer Pablo López, Manuel Carrasco o Vanesa Martín. Aunque, eso sí, cada uno con su personalidad y su sello propio.

-Lo que está claro es que en tu gira por toda España, en la que estás inmerso ahora, vas a mostrar tus raíces onubenses

-Por supuesto. Huelva es mi esencia y la llevo conmigo siempre. Yo creo que el sitio de donde eres no delimita tus aspiraciones. En todo caso, multiplica las oportunidades si sabes aprovecharlas, como ha sido mi caso. Huelva siempre me ha dado la mano para poder mostrar mi talento. Gracias a las actuaciones en mi provincia y a que la gente me ha visto, he podido seguir ampliando mi carrera también fuera. Si no me hubiera apoyado Huelva desde el principio, probablemente ahora no estaría cantando.

Consulta aquí los próximos conciertos de Dani Botillo.