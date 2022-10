12 restaurantes donde comer si vas a la Feria del Jamón de Aracena

Aracena acoge desde este fin de semana la XXV Feria Regional del Jamón y del Cerdo Ibérico. Con motivo de la celebración de una de las fiestas gastronómicas más esperadas de la provincia, voy a realizar mi particular selección, como chef y vecino de la Sierra, de dónde comer durante el evento.

He de decir que en la ciudad de la Gruta se come extraordinariamente bien. Llevo casi un lustro por estas tierras y puedo recomendar más lugares que dedos tengo en las manos, cosa que no podría hacer en otros municipios más grandes. Dicho esto, voy a desgranar varios lugares, algunos ya recomendados en otras ocasiones, y esta vez, otras novedades:

Jesús Carrión

Una apuesta segura, el único Solete Repsol del municipio, cocina de calidad con unos postres espectaculares, los cuales recomiendo.

Sidrería El Amparo

Justo encima del recinto ferial. Con personal profesional. Recomiendo vacuno o marisco, aunque todo es excelente, con una bodega exclusiva.

Del Tinto al Odiel

Ya puedo decir que si que he ido y cumple las expectativas de manera notoria, también muy cerca del recinto ferial, en éste déjate recomendar.

MonteCruz

El templo de la carne de caza y las setas, sin duda alguna, sus croquetas y su flamenquín son "la caña". En la última visita probé la hamburguesa y también es una pasada.

Joaquinito

trabaja la carne ibérica de manera brutal, sus postres caseros son como lo de las abuelas. Muy recomendables.

La Ruta

Lili y Tatico realizan una propuesta gastronómica diferente, con una carta de tapas y raciones española cocinada con productos de calidad y mimados. También con una carta china de comida artesana. Aquí no hay ultra procesados. Es un sitio bueno y para todos los bolsillos.

Vita Vinum

migas extremeñas auténticas y cómo no, la joya de la corona: el chuletón. También tengo la gran batalla con Hugo, su propietario, para que meta en carta los "Deditos" de pollo (lagrimitas). Su cocina es lineal. Coges un mapa de España, tiras una línea de Cantabria a Huelva pasando por Extremadura y te sale su cocina. En Vita Vinum también lo increíblemente notorio es su excelente referencias de vinos (casi 100). De su cocina recomiendo lasy cómo no, la joya de la corona:También tengo la gran batalla con Hugo, su propietario, para que meta en carta los "Deditos" de pollo (lagrimitas).

De vinos recomiendo preguntar a Hugo o al metre Diego, aunque yo me quedo con Marqués de Vargas en tinto (Rioja) y Espinapura (Condado) en blanco.

Experience by Fuster

Un buen lugar. Javi es un tipo creativo y talentoso, con cocina tradicional. A mí me gustan mucho sus croquetas o los postres. Pregúntale y que él te recomiende.

El Estanque

David, su propietario, con el lugar elegido (Plaza Doña Elvira) ha conseguido el 50%, ya que es un lugar con noches mágicas. La otra mitad la ha conseguido de su rica carta. Su hamburguesa de presa es una pasada y su tarta de queso es muy peculiar, con un carácter único.

Sirlache

Aunque tiene un restaurante donde se come francamente bien, a mi me encanta la tienda. No dispone de cocina como tal, es más bien tipo abacería: montaditos, tapas y raciones, chacinas y quesos, son su materia prima, pero para mí, trabajan una marca de ibéricos que me encanta: Eíriz. Al estar en la esquina de la Plaza Marqués de Aracena hacen un lugar excelente para comer algo diferente. Pídete el lomito ibérico, tanto tapa como montadito (que el pan también es excelente).

El Patio

Es mi último descubrimiento. Fui sin elegirlo yo y me encantó. Servicio atento, comida rica y barata: bocatas, raciones, croquetas caseras todo muy rico y bastante económico. Un Morisqueta (Condado) y un par de matecaitos caen siempre que voy.

Mesón Bar Avenida o Casa el Vichi

Es el primer sitio donde comí cuando llegué a Aracena. Siempre está lleno, será por algo. Comida de toda la vida, pero basada en la calidad. Estás en la Sierra, así que pide carne ibérica aquí.