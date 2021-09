Día Mundial del aperitivo: 5 tapas con sabor a Huelva que no te puedes perder

Hay productos que son un emblema de la gastronomía onubense. En el Día Mundial del Aperitivo hacemos un repaso por los tesoros gastronómicos con sabor onubense que no te puedes perder.

Este tesoro gastronómico de la costa onubense es conocido por muchos como "el jamón del mar" y es considerado un producto gourmet por su exquisito sabor.

La 'Mojama de Isla Cristina' es única e inimitable y ofrece un sinfín de posibilidades en la cocina. Es el clásico que nunca falla. Cuando la materia prima es de calidad, hacen falta pocos condimentos. Por eso, las almendras y el aceite de oliva virgen extra se convierten en los aliados perfectos de este suculento manjar.

Es el rey de reyes y, sin duda, un must have de la gastronomía de Huelva. Venir y no probar el jamón es todo un pecado. Solo tienes que probar una loncha de este manjar para saber que todo lo que dicen no solo es cierto, sino que se queda corto.

Aunque puede ser un buen aperitivo, cualquier hora del día es apropiada para degustar un buen jamón con Denominación de Origen Protegida Jabugo.

Dicen que quien no ha probado la tortilla de patatas en el Bar-restaurante Juan José no conoce lo que es comer en Huelva. Una receta de Mari Carmen, que junto con Juan José abrieron un establecimiento que ya cumple 43 años. Ahora, la segunda generación sustenta la tortilla como la reina de la corona. Aun así, las carnes ibéricas, el pescado, el marisco... todo lo relacionado con la provincia engrosan una carta a la que acompaña una bodega de altura para el deleite de los paladares.

Más de uno votaría para que la gamba blanca fuese Patrimonio de la Humanidad. Huelva es el escenario donde el sello de este inigualable producto se sumerge en su mar. Hay mil y una formas de degustar lo que para muchos es un imprescindible de la cocina. Si tienes que elegir un aperitivo y que sea de Huelva, este, probablemente, junto al jamón, será tu favorito.

Una tapa de queso

Tenemos varias queserías en la provincia que producen unos quesos de una muy alta calidad, premiados en certámenes internacionales, con una aceptación considerable, tanto en la provincia como en el resto del país. Este es el caso de Queso Dehesa Dos Hermanas, en Santa Bárbara de Casa. Todo un lujo para el aperitivo.