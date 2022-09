Manuel Carrasco siembra la duda de si será padre con esta ecografía en Instagram

Manuel Carrasco ha revolucionado las redes sociales con su último post. Una foto de la que podría ser la ecografía de su tercer retoño. ¿O tendrá algo que ver con su nuevo trabajo musical?

Sin confirmar el tema al 100%, el isleño ha dejado abierta la puerta a que sus seguidores celebren la llegada de su tercer hijo, tras Chloe (de tres años) y el pequeño Manuel Gael.

Con la descripción "Su primera foto... #coquito", ha puesto patas arribas Instagram. Unas palabras que ha rematado con una nota musical, lo que lleva a pensar en que uno de sus nuevos temas musicales tendrá algo que ver con el hecho de ser padre.

Aunque puede que esto traiga un doble significado, ya que tal y como apuntan en la web de Cadena 100, hay quien no termina de fiarse de que Almudena -a la que, por cierto, no ha etiquetado en la instantánea y es lo que da una pista más de que estamos ante algo estrictamente profesional- no vaya a pasar por la experiencia del parto de nuevo.

Con todo, la ambiugüedad de la publicación ha hecho que el artista onubense reciba un aluvión de felicitaciones por parte de sus admiradores, así como de diversos compañeros de profesión. Una de ellas, la de Manuel Martos, el yerno de Raphael y una de las figuras más importantes en los cargos directivos de la música de nuestro país. Martos apenas acertaba a poner un puñado de corazones con los que dejar entrever que está enamorado perdido de ese tema sobre el que no hay más información que las escuetas líneas que acompañan a su 'post'.

Habrá que esperar para conocer más detalles del lanzamiento del nuevo disco del onubense, que, según apuntan desde los40.com, podría estar en la calle a finales del 2022.

Hasta el momento, solo dos avances hemos podido disfrutar del nuevo lanzamiento de Carrasco.

La primera de ellas fue Fue. Un título que supuso el retorno musical del artista después de la pandemia.

Se estrenó el 11 de febrero y sirvió como carta de presentación de su nueva etapa musical aunque habrá que esperar para confirmar si la canción formará parte al final del listado definitivo de canciones.

Poco después, lanzaba Hay que vivir el momento. La canción que le ha dado nombre a su última gira y con la que se ha consagrado como el artista español que más público ha conseguido reunir durante un concierto en la historia de nuestro país.

Y mientras sus fans esperan el lanzamiento de su nuevo disco, el isleño ha querido regalarles una preciosa versión en acústico de su último single.