Así suena la emotiva sevillana rociera de Pepe 'El Marismeño'

'Ni una sola primavera' es la nueva canción dedicada a la romería de El Rocío por el onubense Pepe 'El Marismeño'.

Un canto a la romería más universal que este 2022 vuelve a ser una realidad tras dos largos años de pandemia.

"Imprégnate del sentir rociero con mis nuevas sevillanas. Después de 5 años os ofrezco estas sevillanas de Francisco Martínez Bizcocho y Antonio Bejarano Ortiz , con la producción de Fidel Music. Ya disponible en plataformas digitales y videoclip en el canal de YouTube de Adriático Records", ha publicado el artista.

El nuevo proyecto musical del cantante ha tenido una gran acogida. Prueba de ello, El Marismeño ha compartido en su perfil de Facebook una buena parte de los mensajes de cariño que ha ido recibiendo por parte de sus fieles seguidores.

La Virgen del Rocío es la protagonista indiscutible de su nuevo álbum de estudio. Tal y como se refleja en su último videoclip, en el que alterna imágenes de la Reina de las Marismas, el camino o la salida de Almonte.

Una de las sevillanas que, sin duda, será de las más cantadas en el camino. Para que vayas ensayando, te dejamos la letra.

Ni una sola primavera,Me he quedado sin RocíoDos años llevas Señora,Volando en el pecho mío

(Estribillo)Porque pronto volveráCuando termine esta esperaY Almonte te llevaráCon la fe que te veneraDe nuevo por el Real

(II)Ni una sola primavera,He dejado de cantarteHaciendo mil coplas nuevas,Tan sólo para rezarte

(Estribillo)Porque pronto volveráCuando termine esta esperaY Almonte te llevaráCon la fe que te veneraDe nuevo por el Real

(III)Ni una sola primavera,Me he quedado sin tu auroraMi padre a mí me ha enseñadoQue amarte no tiene hora.

(Estribillo)Porque pronto volveráCuando termine esta esperaY Almonte te llevaráCon la fe que te veneraDe nuevo por el Real

(III)Ni una sola primavera,No viví tu madrugada,El alma siempre ha guardado,Las huellas de mis pisadas

(Estribillo)Porque pronto volveráCuando termine esta esperaY Almonte te llevaráCon la fe que te veneraDe nuevo por el Real