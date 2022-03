3 citas culturales que no puedes perderte esta semana en Huelva

El Ayuntamiento de Huelva ofrece para esta semana en la capital un auténtico cartel cultural de lujo. Una variada programación artística para todos los públicos donde destaca The Full Monty El Musical, y el espectáculo internacional que rinde homenaje a la mítica banda Dire Straits.

El auditorio de la Casa Colón acogerá así dos sesiones de una de las producciones más icónicas y reconocidas de Broadway, The Full Monty, que los espectadores onubenses tendrán la oportunidad de ver el sábado día 2 a las 21.00 horas y el domingo a las 18.00 horas.

Este aclamado musical se encuentra de gira por España y está basado en la comedia británica más exitosa de todos los tiempos, nominada en cuatro categorías en los Oscars y ganadora del Oscar a la Mejor Banda Sonora Musical. Además, este espectáculo ha estado nominado en nueve categorías en los premios Tony, entre ellos al Mejor Musical.

Se trata además de un filme que estuvo nominado al Globo de Oro como Mejor película Comedia Musical y consiguió tres premios Bafta, como Película, Actor y Actor Secundario. Asimismo, en los Premios Goya estuvo nominada a Mejor Película Europea, en los Premios Cesar a Mejor Película Extranjera, en los Premios David di Donatello a Mejor Film Extranjero y en los Premios del Cine Europeo a Mejor Película y al Premio del Público.

Otro de los platos fuertes de esta semana es sin duda 'The very best of Dire Straits', considerado como el mejor espectáculo internacional homenaje a esta mítica banda. Tras haber recorrido Alemania, Francia, Portugal, Luxemburgo y distintas ciudades de la geografía española, 'Brothers in Banda' estará este viernes día 1, a las 21.00 horas, en el auditorio de la Casa Colón. Un concierto muy esperado que permitir transportar al público onubense a una particular máquina del tiempo, a través de un seleccionado, cuidado y amplio repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones.

Así, en 'The Very Best of Dire Straits' se repasará lo más destacado del desaparecido grupo británico. Todo ello, en un show que revivirá desde el sonido limpio y cristalino de Down to the Waterline, el antológico Money for Nothing, pasando por clásicos como Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeo & Juliet, Tunnel of Love o Lady Writer, y revisitando joyas como News, Why Worry, One World, It never Rains y muchos otros.Cabe destacar que si la guitarra y voz de Mark Knopfler han sido fundamentales en Dire Straits lo mismo ocurre con Angelo Fumarola, al frente de Brothers in Band. Su voz, su postura, sus gestos, su expresividad y sobre todo su espectacular forma de tocar la guitarra nos muestran al Knopfler de una época pasada y conducirán al público a melodías que ya pertenecen a la historia musical internacional.

No menos importante es la banda que acompaña a Angelo Fumarola, un grupo de reconocidos músicos de primer nivel que interpretan y recrean con una extrema fidelidad y un altísimo nivel las diferentes etapas de una de grandes bandas de este siglo.

Por otra parte, la programación cultural de esta semana se completa con la actuación del guitarrista onubense Quique Bonal y del sevillano Kid Carlos, que estarán presentando su primer álbum en el Gran Teatro de Huelva este jueves 31, a las 21.00 horas. Un concierto muy especial en el que interpretarán los temas de su disco, que abarca diversos estilos musicales nacidos en los Estados Unidos a lo largo del siglo XX: desde el ragtime o el swing hasta el rock más moderno, pasando por el bluegrass, el manouche, los 'standards' de jazz, el be-bop y el blues, nexo de unión entre ambos músicos.

Para este espectáculo educativo, a la par que visual y sonoro, Quique Bonal y Kid Carlos emplearán diversos instrumentos de cuerda, acompañados de breves introducciones que los artistas harán de cada una de las piezas para ayudar a que el público pueda apreciar mejor la increíble riqueza y variedad de la música popular norteamericana.

Cabe destacar que Bonal es conocido principalmente por su faceta de 'bluesman', dominando diversos estilos como el jazz, el rockabilly o el fingerpicking, e instrumentos como el banjo de cinco cuerdas. Desde principios de los noventa ha formado parte de algunas de las mejores bandas de blues del país: la mítica Caledonia Blues Band, Blues Machine y Blues Blasters.

Por su parte, Carlos Moreno, cuyo nombre artístico es Kid Carlos, comenzó a tocar a los 12 años y debutó con Cotton Factory. Posteriormente fundó Black Jack y empezó a tocar junto a los mejores músicos del género de Sevilla y del resto de España. Ha compartido escenario con músicos de la talla de Otis Grand, Jon McDonald, Kirk Fletcher o Philip Catherine.

Finalmente, hay que recordar que las localidades para asistir a estos espectáculos se encuentran a la venta tanto a través de Internet, mediante la web entradas.huelva.es, como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público en horario de martes a viernes, de 10.30 a 13.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas, así como también desde dos horas antes del inicio de cada actuación.