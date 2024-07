El Condado de Huelva, tierra de grandes vinos y deliciosos panes

En el Condado onubense no solo se hacen grandes vinos, sino que su riqueza gastronómica va más allá. Frutos rojos, cereales, o panes, grandes panes. Aparte, sus bodegas siempre ofrecen algo más, como excelentes productos turísticos gastronómicos.

Al Pan.

Horno Martín Naranjo, el favorito de los chefs. Juan Francisco y Carlos hacen pan tranquilo, pan reposado que cual buena sobremesa se lleva su tiempo tras una rica comida. Con harinas de alta calidad, con mimo y paciencia, salen estos geniales productos, panes y picos Almonteños. Además, en temporada, tienen una venta anexa al obrador en el polígono que está a medio camino entre El Rocío y Almonte. Sin duda, sus panes bazos o sus picos y regañás, merecen la pena.

Panes Bazos de Martín Naranjo, los más característicos de Almonte

Pan.

Panadería Virgen del Rocío, actual campeón provincial de panadería. Fernando Vergara ha llevado a su panadería a ganar una estrella del buen pan, situándola entre las mejores de la nación. En su panadería no solo puedes encontrar pan, sino también creaciones dulces, como reza su letrero en la puerta: "Cuando mi abuelo nos daba pan, repartía amor".

Fernando Vergara, con su estrella al buen pan

Al vino.

Bodegas Andrade, de Bollullos al cielo. No es que esta bodega le haya copiado el eslogan a Madrid, es que dentro de sus productos turísticos no solo se pueden visitar sus viñedos en tren, sino que además se puede hacer en globo, lo cual da una visión mucho más aérea de el impacto en cuanto a terreno de cultivo de las cepas no sólo en Andrade, sino para la comarca. Una experiencia única en el mundo que Guadalupe, propietaria devla bodega, ha traído a Huelva.

Guadalupe Andrade, con el premio a la innovación turística de Globotur

Vino.

Bodegas Garay, los benjamines de la DOP. Esta bodega es la unión entre la Mencía y la Zalema. Mario del Bierzo, el paraíso de las cepas de Mencía y Ana, de la Palma, el epicentro de la Zalema, como estudiosos y amantes del vino. En su bodega podemos encontrar Zalema en todas las variedades, y como no podia ser de otra forma, el malva de la Mencía, de la tierra natal de Mario, como añadido dentro de los productos turísticos de esta bodega, cuenta con una zona de catas que es básicamente un "Wine Bar", lo que en otros sitios también se le llama vinoteca o abacería.