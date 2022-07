La única Virgen del Carmen embarazada está en Galaroza: conoce esta singular tradición

Las fiestas del Carmen más singulares de Huelva se celebran en Galaroza. Una procesión que tiene la particularidad de que la protagoniza una Virgen embarazada, que es llevada desde su ermita al casco urbano cada 16 de julio.

El hecho de estar situado en la Sierra y que la celebración no presente motivos marineros, no es la única singularidad, ya que la más importante es que la imagen de la Virgen del Carmen no aparece con su hijo, sino que lo lleva dentro, lo cual atrae a esta localidad a cientos de visitantes anualmente que quieren comprobar si la leyenda es cierta.

Tal y como explica el vecino de la Sierra y colaborador en Diario de Huelva, Antonio F. Tristancho, cada mes de julio se cumple el rito y el paseo de esta talla por las calles de Galaroza cumple una tradición centenaria. La Bajada el pasado día 16 dio paso a la novena, durante la cual los cachoneros rinden culto religioso a su patrona, la virgen embarazada.

La madrugada del día 25 de julio, se celebra la tradicional Diana, donde los jóvenes y no tan jóvenes toman las calles del pueblo acompañados por una charanga.

Por la mañana de este día 25 tiene lugar otra procesión por las calles engalanadas que rodean la Parroquia, en el pueblo bajo. Le sigue una misa cantada, generalmente concelebrada.

Por la tarde – noche y una vez transcurrido este periodo de los nueve días, se procede al traslado de Ntra. Sra. Del Carmen, de regreso desde la iglesia de la Purísima Concepción hasta su ermita, denominándose este acto “La Subida”. En el transcurso de la procesión son numerosas las paradas que hace para bendecir a las personas enfermas que se encuentran en la carrera así como en las calles colindantes. También bendice una mesa llena de productos donados por el pueblo que posteriormente la Hermandad subasta. Tras la subida al Paseo del Carmen y entrada en la ermita, donde se le canta una Salve, comienzan los días de Fiestas Patronales (a veces se adaptan al fin de semana).