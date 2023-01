Manuel Carrasco, un embajador de lujo en Fitur para Huelva y Andalucía

Manuel Carrasco ha sido uno de nuestros embajadores de lujo para la presentación de la marca Andalucía en la Feria del Turismo Fitur.

El artista isleño ha puesto su voz y su alma en la gala de inauguración junto con dos de lo más grandes embajadores de gran caché de la marca andaluza, la bailaora Sara Baras y el actor y director Paco León.

Manuel Carrasco ha interpretado en esta gala de calado nacional su tema dedicado Isla Cristina 'Y Soy'.

"Cada vez que estoy contigo se ilumina mi garganta

Me convierto en barriada a la orillita del mar

Cada vez que estoy contigo soy arenita en el agua

Soy balcón por sevillanas, soy mi padre en alta mar

Cada vez que estoy contigo, tierra mía, no me canso de besarte

Y será porque te extraño tantas veces, eso no lo sabe nadie"

Andalucía ha comenzado sus pasos en Fitur 2023 conectando experiencias del futuro en la plaza de las Ventas de Madrid. También han estado apoyando la marca andaluza embajadores como Abraham Lacalle, Felipe Reyes, Estrella Morente, María Peláez, Zahara, Pablo Carbonell, y Maggie Civantos, entre otros.

Huelva llega a Fitur con un abanico de virtudes para mostrar al mundo

El Ayuntamiento de Huelva volverá a promocionar la capital onubense y este año lo hará bajo el paraguas de la recién estrenada marca Huelva original, una oda al carácter pionero y singular de la ciudad que será el hilo conductor de la presentación de las muchas propuestas que Huelva ofrece como atractivo. La Semana Santa, el congreso Binómico, la Feria de la cerveza, la Gañafote Cup y la Ruta del Fandango serán presentados en Fitur.

La Diputación tiene programado para este miércoles las presentaciones de: Nueva Marca Destino, la caza Guadiana, la programación musical del estado y el Foro, la Leyenda de Tartessos, el Complejo La Miya, y la Campaña Pueblos Gigantes.

A punto de arrancar @fitur_madrid con el mejor embajador de #Huelva y su provincia, nuestro querido @manuelcarrasco_ ♥️ pic.twitter.com/mWRHLY1yio — MARIA EUGENIA LIMÓN (@MARIAEUGENIAL) January 17, 2023

Por su parte, el Puerto de Huelva presentará durante la feria la nueva terminal de pasajeros y el proyecto del Muelle de Levante y las zonas adyacentes.

Ayamonte, Moguer, Palos, Trigueros, la Mancomunidad de Islantilla - Lepe, Cortegana, Niebla, Valverde del Camino, San Juan del Puerto, Almonaster la Real, Jabugo, Alájar, Riotinto, Cartaya y Punta Umbría, entre otros, también serán protagonistas en la que es la segunda feria de turismo más importante del mundo.