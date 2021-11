José Luis Pérez Vera: "La provincia de Huelva tiene una gran personalidad a nivel artístico"

El flamenco atrajo desde muy niño al cantaor onubense José Luis Pérez-Vera (Hinojos, 1994). A los 15 años recibió una beca para un curso de verano de la Fundación Cristina Heeren, continuando en esta institución al año siguiente, tomando, de esta forma, su primer contacto con el cante como acompañamiento al baile.

Tiene nociones de guitarra flamenca y estudios de piano. Ha colaborado en discos como Así canta nuestra tierra por sevillanas, de la Fundación Cajasol, Que Dios reparta suerte o Cien pisadas hasta la aldea.

En 2015, año en el que fue finalista del 'Concurso de Jóvenes Flamencos' de la Federación de Peñas Flamencas de Sevilla, estrenó su primer espectáculo, Con mi gente.

Posteriormente ha participado en Inmanencia, de Javier Barón, y ha viajado a Georgia con el espectáculo Lluvia, de Eva Yerbabuena.

Pérez- Vera se encuentra actualmente inmerso en la grabación de su primer proyecto discográfico, Tierra Prometida, un trabajo "sin fronteras musicales". Para quienes quieran comprobar el talento de este joven flamenco de raíz, pero que aplaude los méritos de artistas como Rosalía o C Tangana, este viernes, 19 de noviembre tienen una cita en Las Cocheras del Puerto, a partir de las 21 h. con su espectáculo Lunario.

-¿Qué encontramos en tu nuevo espectáculo?

-Es un espectáculo de piano y voz que estrenamos en Huelva. Siempre suelo ir con mi guitarrista, con palmeros, percusionistas... pero en esta ocasión los onubenses verán un formato más íntimo. Lunario habla sobre las emociones y los ciclos. Es una defensa hacia el amor y la vida relacionada con la luna y sus fases. Siempre se ha dicho que la luna rige nuestras emociones, que tiene esos ciclos con los que vamos acompasados emocionalmente o con diversos acontecimientos. Como que la luna rige también el amor. De ahí viene el nombre de mi nuevo espectáculo.

-¿Lunario se incluirá en algún disco o es un espectáculo del que solo podremos disfrutar en los escenarios?

-De momento, solo en los escenarios. Como actualmente estoy inmerso en la grabación de mi primer disco no puedo adelantar nada, pero quizá sí en un futuro lo adapte para incluirlo. Lo que vamos a escuchar en Lunario serán temas propios que compuse hace algún tiempo y versiones de temas que me gustan.

En este espectáculo encontramos pinceladas de distintos estilos, aunque siempre con mi sello de identidad flamenco.

-¿Cómo definirías tu estilo?

-Mi estilo parte del flamenco, aunque está basado en la versatilidad. Me gusta trasladarme a otros campos musicales siempre respetando mis raíces y mi esencia flamenca. Hago desde flamenco, boleros, baladas, canción andaluza...

-¿Quiénes han sido tus referentes musicales desde siempre?

-Mis referentes primeros desde mi infancia son mi padre, que también canta y toca la guitarra y mi tío Feliciano, que ha compuesto muchas sevillanas para grandes artistas como Marismeños, Amigos de Gines, Los Doñana...

Destacar también a la familia Pareja Obregón (por la gran relación que además hemos tenido los míos siempre con ellos) y en el mundo del flamenco, en mi infancia, a Manolo Caracol, la Niña de los Peines, La Paquera de Jerez, Enrique Morente, Camarón...

-¿Vives actualmente de la música?

-Llevo trabajando en el flamenco desde los 17 años, compaginándolo con mis estudios (que ya terminé) de Geografía e Historia. Pero desde hace 4 años me dedico plenamente a la música. He estado muy vinculado al cante para el baile con el Ballet Flamenco de Andalucía pero al llegar el confinamiento decidí tomar las riendas de mi carrera profesional y lanzarme como artista y músico en solitario.

-¿Cuándo estará en la calle tu primer disco?

-Aún no puedo decirlo con exactitud, pero probablemente entre febrero y marzo del próximo año. Ahora, en unos días, voy a sacar un nuevo sencillo y también estoy enfocado en este estreno.

-¿Qué significa para ti Huelva desde el punto de vista de la música y el arte?

-Mi tierra tiene un gran valor para mí a nivel artístico. Solo de pensar en nombres como el de Paco Toronjo se me ponen los vellos de punta. Le tengo una profunda admiración. Lo escucho y me pongo a llorar. Ha sido uno de los artistas más grandes que ha tenido el flamenco. Uno de los titanes del cante por Huelva. A parte de los artistas que tenemos hoy en día como Arcángel (del que he aprendido mucho en el Ballet Flamenco de Andalucía al que vino colaborado), Argentina, Rocío Márquez, José María de Lepe, Sandra Carrasco.. grandes referentes que han labrado su camino de forma muy distinta pero muy personal. Creo que Huelva tiene mucha personalidad a nivel artístico. Es una provincia muy musical y con grandes talentos.

Las entradas para el concierto de José Luis Pérez Vera pueden comprarse online a través de Giglo.com