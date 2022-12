El Jamón DOP Jabugo, gran protagonista en la televisión estadounidense gracias al Chef José Andrés

Hace unos días, uno de nuestros chefs más internacionales y queridos, el Chef José Andrés, con motivo del próximo estreno de su serie "José Andrés and Family in Spain", visitó el plató de uno de los Late Show más vistos de la televisión americana, The Late Show with Stephen Colbert. Y en él uno de nuestros productos insignes fue el absoluto protagonista, con perdón de nuestro querido José Andrés.

El gran chef español acudió al programa, en el que ya es un conocido invitado, a promocionar su nueva serie que se estrena el 27 de diciembre en Discovery +. Lo hacía acompañado de sus tres hijas: Carlota, Inés y Lucía.

Con motivo de las cenas navideñas que nos aguardan próximamente, estuvieron conversando sobre cocinar y muchos de los productos españoles que usa el chef cuando cocina solo y con sus hijas. Y aquí es cuando Huelva entra como total protagonista.

El chef José Andrés intervino en el programa con dos buenos jamones ibéricos, explicándole a Stephen Colbert por qué no se puede comparar el jamón ibérico con otros jamones, como el italiano. Y en primer plano, aparece la etiqueta que acompaña a uno de los jamones que estaban cortando: Jamón 5J de Jabugo.

"¡El mejor jamón del planteta!" exclamaba Colbert, tras la explicación del Chef José Andrés y varias anécdotas que contó junto a sus hijas. Sin duda, un lujo que uno de nuestros grandes productos, sea reconocido en el "prime time" televisivo como merece en un gran país como Estados Unidos.

¡Así fue el momento!