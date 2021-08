"Huelva siempre me ha dado la mano para mostrar mi música"

Dani Botillo empezó “jugando” con la flauta, el tamboril y la guitarra, hasta que a los 14 años comenzó a descubrir que cantar historias podía convertirse en una de sus grandes pasiones.

Su amor por la música lo ha llevado siempre a componer y a hacer versiones que han cautivado a medio mundo a través de las redes sociales. En 2017 Con su cover del popular tema 'Despacito', de Luis Fonsi, superó en menos de 48 horas el millón de reproducciones.

En 2020, en plena pandemia, un fortuito encuentro con el cantante Antonio Orozco en Instagram hizo que su carrera profesional tomara un mayor impulso.

Ahora, el cantante da el gran salto y presenta este sábado en la Plaza de Toros de La Merced La Reina del mundo, el primer sencillo de su nuevo EP. Un tema inédito, compuesto íntegramente por el artista, que habla del buen amor, del que se engendra desde el respeto y desde el que se construye un universo de bienestar junto a la persona a la que se quiere.

El de Cartaya abrirá, nada más y nada menos, que el concierto de la cantante Vanesa Martín, haciendo la puesta de largo de su primer trabajo profesional a gran escala.

¿Cómo ha sido lanzar tu primer EP y qué encontramos en el single La Reina del mundo?

Es mi primer trabajo profesional que lanzo al mercado y tenía muchas ganas, sobre todo, por ver la reacción de la gente, por saber qué me decían aquellos que han seguido mi trayectoria...

Durante el proceso de lanzamiento de mi nuevo trabajo se ha generado incertidumbre entre mis seguidores, ya que al estar centrado en el single la gente me preguntaba, ¿No estás haciendo nada? No te vemos... porque claro, el trabajo que hay detrás de todo esto no se ve. Por eso me hacía tanta ilusión poder presentar por fin La Reina del mundo y mostrar lo que se estaba cocinando.

Y ahora, con la promoción que se ha hecho y con todos los conciertos de este verano no puedo estar más satisfecho con la acogida que está teniendo. La gente la ha acogido muy bien. Cuando la he cantado en directo ha sido de las que más han gustado y estoy muy contento.

Es un tema que has compuesto tú al 100%

Así es. Tanto música como letra. La Reina del mundo habla sobre el amor en su más pura expresión. Con el tema del amor todo el mundo tiene algo en qué inspirarse. Algún recuerdo, alguna historia... escribir al amor siempre me parece sencillo. Al final de la cuarentena, tras establecer contacto por primera vez con Emotional Events (la productora con la que trabajo) decidimos que teníamos que hacer un tema pegadizo, alegre, abierto, que llegara a la gente... yo ya tenía alguna estrofa de La Reina del mundo, así que me senté en el piano y me puse con ella hasta tenerla prácticamente entera.

Comienzas una etapa profesional y dejas a un lado tu faceta amateur ¿Cómo ha sido el cambio?

He notado un gran cambio, desde tener que profesionalizar y cuidar mucho más mi imagen en las redes sociales, hasta cambiar hábitos y costumbres. Yo que siempre he sido tan sencillo y cercano con la gente he notado un cambio algo brusco en el proceso de dirigir mi carrera hacia un lado más profesional. Pero, sin duda, forma parte de mi sueño y esto es el principio para poder seguir haciendo lo que de verdad me gusta y ofrecerlo a mi público guiado de los mejores.

Estás cumpliendo un sueño, ¿ha tenido algo que ver Antonio Orozco?

Mi padrino número 1 ha sido 'Emotional Events'. Ellos son los que me han enseñado, guiado y ayudado en el camino y, por supuesto, la otra mitad de lo que tengo hoy en día tengo que agradecérselo tanto a Antonio Orozco como a todos esos artistas que confían en mí para que actúe abriendo sus conciertos.

En el caso concreto de Antonio Orozo, le estaré siempre agradecido. A raíz de aquel famoso directo con él en Instagram, he tenido la oportunidad de hacer lo que hoy en día estoy haciendo. Me ha permitido, además, abrir dos conciertos suyos y abriremos un tercero. Es espectacular.

Y este sábado abres el de Vanesa Martín en la Plaza de Toros, ¿cómo lo afrontas?

Con mucha ilusión. Vanesa me parece una artista maravillosa. La escucho desde siempre, me sé todas sus canciones y es un orgullo abrir este concierto. Tengo muchas ganas de conocerla y más aún de que su público me escuche a mí también y más en la Plaza de Toros.

Se puede decir que será tu estreno en mayúsculas por primera vez en tu tierra

Va a ser el concierto en el que más gente me va a escuchar hasta la fecha, si todo va bien. Hay un aforo de unas 2.000 personas y todas las entradas están vendidas. Es una locura, algo increíble.

¿Te sientes más tú cantando encima de un escenario o mostrando tu música desde un directo en Instagram?

Yo diría que en el escenario es donde más soy yo porque al final con las redes siempre intentas buscar el equilibrio entre lo que le gusta a la gente y o que muestras, pero cuando tienes la oportunidad de cantar ante 2.000 personas que están sentadas y que van a escuchar lo que cantes, ahí puedes cantar lo que te apetezca realmente al 100% y ahí es donde se ve al artista en realidad. Cuando canta lo que quiere y lo que le sale y eso es lo que intentaré hacer el sábado.

¿Huelva ha sido inspiración para ti a lo largo de tu trayectoria profesional?

Huelva es mi lugar favorito en el mundo y donde yo de verdad estoy a gusto. Es donde han nacido todas las canciones que he escrito hasta ahora. Para mí Huelva es inspiración, mi casa y donde siempre me he sentido arropado.

¿Es esta una tierra de oportunidades?

En mi caso sí, al 100%. Huelva siempre me ha dado la mano para poder mostrar mi talento. Gracias a las actuaciones en mi provincia y a que la gente me ha visto, he podido seguir ampliando mi carrera también fuera. Si no me hubiera apoyado Huelva desde el principio, probablemente ahora no estaría cantando.

¿Quién es tu referente de Huelva en el mundo de la música?

Yo creo que está bastante claro. Sin duda, aunque hay muchos, me quedo con Manuel Carrasco. Lo escucho y me inspira muchísimo. Además es de un pueblo que está al lado de mi casa. Para mí él significa mucho.