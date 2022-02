Experience by Fuster Huelva: el sabor de siempre con un toque de vanguardia

Sierra y capital se dan la mano a través de la gastronomía. Javier Fuster, conocido popularmente como 'El Chef de la Sierra', conquista la ciudad con su nuevo restaurante 'Experience by Fuster Huelva', una nueva propuesta culinaria que nace para demostrar el potencial gastronómico que ofrece esta tierra plagada de encantos.

Experience by Fuster Huelva se inauguraba el pasado mes de noviembre en pleno centro de Huelva capital colgando el cartel de "aforo completo". Una gran acogida por parte del público onubense, que, desde su apertura, ha acudido en masa para descubrir las delicias de este nuevo rincón ubicado en la calle Garci-Fernández, junto a la Plaza Niña.

Desde que en verano se anunciase su inminente apertura en Huelva, las reservas anticipadas han sido una constante hasta hoy.

"La apertura ha sido todo un éxito. Es increíble la gran aceptación que ha tenido el restaurante. Supera mis expectativas. Le doy las gracias a todos los que han confiado en nosotros y a los que, de alguna manera, siguen haciéndolo. Quiero agradecer también al equipo que forma 'Experience By Fuster Huelva'. Estoy muy contento y satisfecho con el actual equipo humano que me acompaña: José Carlos, el metre; Antonio, en cocina; y, por supuesto, a quienes realizan la atención en barra", cuenta Fuster a este periódico.

Los sabores de siempre con matices vanguardistas

En este restaurante el comensal encontrará cocina de autor a un precio accesible para todos, además de un servicio muy personalizado donde el cliente es lo primero. "Nuestra cocina va dirigida a todos los públicos. Tenemos un lema y es que de esta casa nadie se va sin comer", cuenta el chef.

Fuster define su cocina como "atrevida". Le gusta innovar día a día con grandes productos de la tierra como el jamón, el cerdo ibérico, las setas , las castañas, las gambas, los langostinos, el choco, pescados y frutos rojos. "Con ellos y mucha imaginación salen grandes platos, como el 'canelón de carrillera ibérica guisada al Chocolate Belga con monalisa trufada y sal de jamón' o el 'Risotto de queso de cabra con helado de boletus', dos platos de premio internacional", señala.

Entre otros platos favoritos se encuentran, además de los mencionados, el 'Ferrero Rocher ibérico', el 'Risotto de choco y langostinos' y el 'bacalao en tempura de tinta de choco con puré de haba enzapatá', entre otros.

Igualmente, destacan recetas con sello 100% onubense como la 'Croqueta de guiso de papas con choco con monalisa de patata, mayonesa de ortiguillas y alga wakame'.

Los clientes podrán encontrar un menú de 5 pases, otros menús de 8 pases, una amplia carta de platos y el menú ejecutivo, este último solo disponible de martes a viernes.

Consulta aquí las opciones del restaurante 'Experience by Fuster' e infórmate de cómo reservar.

Un chef enamorado de su tierra

"El sentir la cocina de la manera que la siento y el poder trabajar en lo que más me gusta, es algo que no se puede describir con palabras. Hace unos años iniciamos la andadura de 'Experience by Fuster' con nuestro primer restaurante enclavado en la preciosa Sierra, en el pintoresco pueblo de Aracena. Ahora somos un grupo, pero nuestra ilusión es la misma", explican desde el Grupo Experience by Fuster.

El chef Javier Fuster, artífice de este proyecto, desde el principio tenía el deseo de formar un grupo de restaurantes con un sello propio.

Después de mucho trabajo y entrega, su sueño se ha hecho realidad, aunque, eso sí, el objetivo sigue siendo el mismo: ofrecer los sabores de siempre pero con un toque nuevo y actualizado.

Jamón de Jabugo, castañas de Castaño del Robledo, setas de Fuenteheridos, marisco de Lepe... una carta en la que el sabor a Huelva es la clave. Siempre con productos frescos de la mejor calidad.

Francisco Javier Fuster Domínguez

Nacido en Barcelona el 5 de septiembre de 1983, aunque hijo adoptivo de Aracena desde pequeño donde creció tanto laboral como personalmente.

Tras estudiar cocina en la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla y pasar por restaurantes de renombre en Aracena y Salamanca, decidió abrir su restaurante en Los Marines en 2018, más tarde en Aracena y por último en Huelva.

Apodado como 'El chef de la Sierra" por Anna Iserne, su descubridora en la cocina', Fuster tiene claro que la gastronomía es el gran tesoro de la provincia de Huelva. "Tenemos la mejor despensa del mundo. Hay que ponerla en valor y darle el lugar que merece", asegura.

Y, como todo buen chef que se precie, no solo admira y defiende los productos de Huelva, sino que los disfruta innovando y saboreándolos.

Aunque apuesta por la cocina vanguardista, su plato favorito no puede ser más tradicional. Para el chef no hay nada como "las papas con choco". Aunque confiesa que tampoco podría pasar sin probar el marisco o la tana de la Sierra, "un sabor extraordinario y muy versátil para la cocina".