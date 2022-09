La fotógrafa Elena Márquez mostrará la belleza de Huelva en el Retiro de Madrid

Lo ha conseguido. La fotógrafa onubense Elena Márquez Noguera (@capturolavida_emn) ha sido una de las 10 ganadoras, de entre las mejores del mundo, del concurso de fotografía El verano de nuestras vidas, que lanza el perfil Cultura Inquieta, en su tercera edición, de la mano de Iberdrola.

La obra de la de Huelva ha quedado en el puesto número 5, gracias a los votos de los usuarios.

Gracias al premio, tendrá la oportunidad de exponer sus fotografías en el Parque del Retiro de Madrid durante el mes de octubre. Y, por supuesto, todo esto acompañado de la repercusión que supone para la ganadora aparecer en el perfil de Cultura Inquieta, una cuenta con más de 3 millones de seguidores en todo el mundo.

Elena Márquez ha sido una de las vencedoras y no puede estar más feliz: "La luz de Huelva iluminará el Parque del Retiro de Madrid durante 30 días y todo gracias al abrazo en forma de apoyo que de mi ciudad he recibido. Gracias a tod@s por ayudarme y acompañarme en mi gran sueño de enseñar Huelva al mundo entero", cuenta emocionada Elena a este periódico.

La fotografía ganadora es la de la pareja en el atardecer, pero su otra fotografía ha quedado en el puesto 12, por lo que también será expuesta en la capital.

"Huelva es Luz, un paraíso para muchos ignorado y moralmente me siento en la obligación de colaborar e intentar de que su brillo sea reconocido y conocido en cualquier esquina de nuestro mundo. Contar con la familia de seguidores que afortunadamente a día de hoy tengo, me ayuda a poder hacerlo posible y me siento muy afortunada de ello", recoge la onubense.

Es fotógrafa autodidacta amante de la Luz natural, tal y como el significado de su nombre indica (Luz) y los pequeños detalles de la vida.

Nació en el año 85, en el señero hospital Manuel Lois, y se define como una 'choquera de sangre con sabor a sal'.

Su amor a la fotografía y la luz que siente correr por sus venas se la debe a su madre. Ella cursó los estudios en la Escuela León Ortega y durante unos años Elena creció cerca de negativos colgados en cuerdas y reveladoras haciendo magia a través de sus manos.

Su conexión y pasión por la fotografía es sólida e inquebrantable, dice, al igual que su amor por Huelva.

"Es un completo orgullo para mí poder enseñar a través de mis capturas la luz y belleza de nuestra tierra junto a los mejores atardeceres de nuestra península y que dichas fotografías sean pintadas por diferentes artistas o publicadas desde todas las partes del mundo en diversas cuentas en redes sociales, y que sirvan como imagen publicitaria para empresas de diferentes sectores", cuenta Elena a 'Huelva, tu destino'.

Y es que a través de su cuenta de Instagram @capturolavida_emn, la onubense ya acumula cerca de 38.000 seguidores. Un perfil en el que muestra al mundo sus trabajos fotográficos sobre el destino Huelva.

Actualmente ejerce profesionalmente como fotógrafa freelance. Algo que, asegura, le resulta de lo más gratificante, ya que se siente feliz por poder trabajar en lo que realmente le apasiona y completa en la vida.