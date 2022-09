El Brujo y el artista flamenco Cristian de Moret, protagonistas de la semana en el Gran Teatro

La programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de Huelva para esta penúltima semana de septiembre presenta tres importantes y variadas propuestas para todos los públicos, donde tendrán cabida una obra teatral de primer nivel, una actuación flamenca muy esperada y un concierto sinfónico muy especial.

Así, el viernes 23, a las 21:00, se subirá al escenario del Gran Teatro Rafael Álvarez El Brujo con la función ‘Los dioses y Dios’, en la que hará un recorrido sorprendente, emocionante y cómico por la mitología o mitologías a las que se aferra el ser humano cuando se asoma al abismo de lo desconocido.

Una interesante obra con la que el protagonista trata de dilucidar el misterio de la vida, anhelo incesante de toda sabiduría. Aunque no hay ciencia que pueda iluminar el origen desconocido o el destino final de la existencia, en este espectáculo el arte, la metáfora, el cuento, el teatro y el relato se convierten en el cauce para tratar de profundizar en las cuestiones universales de la existencia.

Se trata de una cita teatral que destaca, además de por la interpretación magistral de El Brujo, porque en ella hay amor, humor y diversión, presentando para ello la mitología como un mundo animado y apasionado, un universo particular con el que todos los espectadores van a poder pasar un buen rato.

Por su parte, el sábado 24, a las 21:00, el Gran Teatro acogerá la actuación flamenca de Cristian de Moret, que estará presentando su disco, Caballo Rojo. Este artista onubense afincado en Sevilla, amante de la profundidad y el compromiso con la música, realizó ya un primer trabajo en solitario, ‘Supernova’, que fue elegido como uno de los 50 mejores discos del año por el periódico El País, dejando sorprendidos tanto a los aficionados al flamenco como a los que no lo son tanto, gracias a la mezcla de variopintas influencias musicales.

Este 2022 Cristian lanza al mercado Caballo Rojo, segundo disco en el que vuelve a deleitar al público con esa manera única que tiene de fusionar el flamenco con diferentes estilos, mostrando su imprescindible mensaje integrador para los pueblos y esas influencias tan dispares como son Camarón de la Isla, Daft Punk, Queen of The Stone Age, Paco de Lucía, Chet Faker, Radiohead, Carpenter Brut, The Weekend o Pepe Marchena.

Concierto sinfónico del Otoño Cultural Iberoamericano

La programación semanal se completa este jueves día 22 en la Casa Colón, a las 21.00 horas, con un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva dedicado especialmente a Argentina, y que en esta ocasión está enmarcado dentro de la programación del Otoño Cultural Iberoamericano. Una cita musical dedicada al tango que tiene además fines solidarios, ya que la recaudación obtenida con la venta de entradas, que tienen un coste simbólico de 3 euros, irá destinada a la Asociación Cáncer de Mama ‘Santa Águeda’ (Aocam).

Hay que recordar que las localidades para asistir a las propuestas culturales de la semana se encuentran a la venta tanto por Internet, mediante la web entradas.huelva.es, como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público en horario de martes a viernes, de 10.30 a 13.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas, así como también desde dos horas antes del inicio de cada actuación.