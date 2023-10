Alta cocina: el exclusivo restaurante del Condado de Huelva con lista de espera

En el número 11 de la palmerina calle de Santa Ángela de la Cruz se ubica este paraíso gastronómico no deja indiferente a quien le visita. Un auténtico viaje culinario por la provincia de Huelva en forma de platos harán explotar tu paladar con la fusión de sabores de esta tierra.

El Restaurante Lopi's es un templo gastronómico que ha conseguido posicionarse como referente a nivel nacional. Gracias a su buen hacer han conseguido ser uno de los mejores a través del boca a boca. Son sus propios comensales quienes reseñan y puntúan con un 5 sobre 5 la experiencia Lopi's en plataformas como TripAdvisor, donde acumula cerca de mil comentarios.

El negocio lo regentan Carlos López y su esposa, María José Bueno, que llevan dos años seguidos entrando en la lista de los mejores restaurantes. La pasión por la cocina la han transmitido a su hija, Gloria López Bueno, quien lleva años aprendiendo de los mejores maestros y se ha incorporado a la plantilla tras cursar estudios superiores en Cocina.

Sus platos son una explosión de sabores que los clientes que lo han probado no pueden no dejar perfectamente claro que es una propuesta gastronómica que no se ha de dejar pasar. Quienes han pasado por Lopi’s vuelven una y otra vez, lo definen como un recorrido por los productos de Huelva presentados con un gusto exquisito para degustar. Un descubrimiento en cada bocado.

Lopi’s basa su gastronomía al 100% en productos onubenses. Posee un menú degustación que es una delicia en la que se recoge todo lo bueno de la costa, sierra y condado de nuestra provincia. Todo siempre bien explicado por su propietario.

El broche de oro lo pone López que, con un trato amable y cercano, no duda en pasar a saludar a sus comensales y hablar sobre gastronomía. Algunos clientes lo han definido como “El día más feliz de mi vida para mi paladar”.

El menú degustación del restaurante Lopi's

Los menús degustación del Restaurante Lopi's son un viaje gastronómico que recorre desde Matalascañas hasta Ayamonte pasando por la Palma del Condado, el Andévalo y la Sierra. A base de mucho cariño, pasión y amor, han desarrollado dos experiencias de más de 15 y más de 20 platos. Redescubrir los olores y sabores tradicionales de nuestra tierra con nuevas texturas y presentaciones durante casi cuatro horas. Sus menús están dedicados a los padres de Carlos López y, en especial, a la cocina de su madre.

Como no podía ser de otra forma, puedes acompañar los platos con los mejores caldos de la provincia. Una experiencia inolvidable con la que aprenderás a la perfección a qué sabe Huelva.

Visita su nueva web para reservar y conocer las distintas opciones.

Desde Huelva, tu destino te animamos a que pruebes este viaje por la provincia a través de tu paladar, siempre con reserva, pues es de los pocos restaurantes de Huelva que tienen lista de espera. Su aforo es muy reducido, en este restaurante prima el disfrute 100 % del comensal con un trato dedicado y personalizado.