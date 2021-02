Un mal inicio condena al Sporting en Sevilla (2-0)

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca ha perdido por 2-0 en su visita al Real Balompié Féminas en el Estadio Municipal Felipe del Valle de San José de La Rinconada. El partido comenzó con un centro al área de Rosa Márquez que cortó a córner Patri Ojeda (1'). Despejó el peligro a la banda Yoko Tanaka tras el saque de esquina. Si embargo, la propia Yoko Tanaka cometió después una falta sobre R. Otermín junto a la línea lateral del área que acabó siendo el preludio del primer gol del partido. Se adelantó el equipo verdiblanco en el minuto 2 de partido, cuando R. Otermín cazó en el área un balón suelto tras un rechace de Anna Buhigas en un remate con el que había acabado el lanzamiento de dicha falta.

Intentó ahora responder el Sporting un par de minutos más tarde, pero Dany Helena recibe la pelota en el área y acabó cometiendo una infracción al pegarle el balón en el control en el brazo. El primer disparo onubense fue un lanzamiento de una falta lejana de Cinta Rodríguez a portería, pero detuvo Méline bajo palos (7'). Solo un minuto más tarde volvió a crear peligro el equipo local con un pase de de R. Otermín que buscaba a Altuve. Sin embargo, en la frontal del área estiró la pierna Cinta Rodríguez para despejar el balón a saque de esquina. El Sporting trenzó en el minuto 10 una buena jugada combinativa que acaba con un centro de Kristina Fisher desviado a saque de esquina, aunque no tuvo consecuencias en forma de ocasión el córner. En el minuto 15 Altuve, libre de marca, cazó un balón en el punto de penalti para aumentar distancias en el marcador.

En el minuto 18 volvió a intentarlo el equipo onubense con una contra que acabó con una subida por la derecha de Kristina Fisher que abortó Méline saliendo del área para despejar a la banda (18'). El Sporting poco a poco comenzaba a desquitarse de ese mal arranque de partido y tres minutos después Castelló realizó una apertura a la derecha para Kristina Fisher, a la que no le salió un buen centro. El Sporting recuperó la pelota y acaba siendo objeto de falta Pau, pero la falta a favor se acabó convirtiendo en una contra bética que acabó en un córner al taponar un centro Claire Falknor desde la línea de fondo (22'). Remató Altuve ligeramente desviado un el córner botado por Ángela Sosa (23'). Dos minutos después volvió a la carga el Sporting con un centro de Patri Ojeda al corazón del área que buscaba a Yoko Tanaka, pero volvió a adelantarse la guardameta local, esta vez haciéndose por alto con la pelota.

El Sporting le tomaba el pulso al partido pero no encontró el gol. Y eso que al final de la primera parte buscó irse al descanso con una desventaja mejor en el marcador, pero no lo consiguió. Por ejemplo, Nuria, en el minuto 31, impidió con un despeje un remate de Yoko Tanaka junto al palo en un centro de Kristina Fisher. Un par de minutos después Cinta Rodríguez colgó una falta que bajó Kristina Fisher. Esta vez sí remató Yoko Tanaka, pero su disparo desde la frontal se marchó desviado. Siguió instantes después el Sporting intentándolo con una una buena jugada el área rival. Kristina Fisher acabó cayendo en el punto de penalti después de no haber podido conectar un buen disparo ante la oposición de Medina. Antes había reclamado una falta Dany Helena (34'). El Betis intentó volver a poner en apuros al equipo onubense, pero la zaga sportinguista acabó desviando el peligro en un centro con mucha intención de Bea Parra al área. Montó la contra el Sporting Huelva, Ciudad que Marca pero Méline se adelantó a Yoko Tanaka y evitó el mano a mano de la japonesa (36'). En los instantes finales del primer tiempo lo buscó también en el Sporting, primero con un centro de Kristina Fisher que cortó Medina a saque de banda (44') y luego con un pase en profundidad de Castelló al que no llegó Dany Helena (45'). La última ocasión antes del descanso llegó en el minuto de recuperación, con una falta sobre Claire Falknor que colgó Cinta Rodríguez al área y que acabó con un cabezazo de Castelló que no vio puerta y que despejó Dorine. El pitido final del primer tiempo llegó antes de que saliera la pelota fuera del rectángulo de juego.

La segunda parte comenzó con un triple cambio del Sporting que le acabó de dar el empaque que necesitaba, pero no el olfato goleador necesario para darle la vuelta al marcador adverso. Dominó el conjunto onubense tras el descanso pero la segunda parte comenzó con un pase de Ángela Sosa a Rosa Márquez que abortaron entre Anna Buhigas y Kristina Fisher (46'). La primera ocasión onubense de la segunda parte fue un centro de desde la derecha de Patri Ojeda a Vanesa Santana, que buscaba el remate en el área de meta y la pelota acabó en saque de esquina (48'). Siete minutos después una defensora verdiblanca rechazó un tiro de Castelló, que cazó un balón colgado al área y estuvo a punto de reducir diferencias. Otra falta del Betis, esta vez de R. Otermín sobre Fatou Kanteh, la puso Claire Falknor en la cabeza de Vanesa Santana, cuyo testarazo salió desviado (57'). Vio amarilla Ana G. por derribar en la línea divisoria del terreno de juego a Mayra Ramírez cuando la delantera colombiana montaba la contra (58'). Desde ahí disparó directo a puerta Cinta Rodríguez, pero el disparo lo detuvo Méline (59'). Tampoco era el día de Dany Helena, que a la hora de partido vio cómo, tras pisar área y buscar encarar a la guardameta bética, se adelantó Valle cruzándose y enviando la pelota a saque de esquina.

El Betis seguía creando poco peligro y el que creaba sí que lo estaba solventando bien ahora el Sporting, como en una subida de Medina por el flanco izquierdo del ataque sevillano que despejó a córner Patri Ojeda (65'). Buscó la portería contrarias un par de minutos después con un robo de Dany Helena ante Valle y un pase a Fatou Kanteh, que perdió la pelota cuando buscaba internarse en el área rival. En el ecuador del primer tiempo Bea Parra buscó crear peligro con un pase a Altuve que abortó Anna Buhigas saliendo a la corona del área para despejar con el pie antes de que llegara el baló a su destino. Cinta Rodríguez lo seguía intentando, primero con una falta lejana que lanzó demasiado alto (70') y luego con un centro desde la derecha que salió por la línea de fondo sin encontrar rematadora (75').

María Romero Navarro tuvo que parar el juego tras recibir Ana Carol en la cara un balonazo involuntario de Bea Parra y necesitar asistencias. El juego se reanudó con un balón a tierra (83') y un pase de Cinta Rodríguez a Patri Ojeda, que perdió la pelota ante la presión de Medina. El disparo de la verdiblanca ante Anna Buhigas salió desviado a la derecha de la guardameta sportinguista. A 3 minutos para el final Mayra Ramírez encontró un buen pase para la subida de Jeni Morilla, pero Valle despejó la pelota a córner cuando la delantera de Coria del Río intentaba jugar la pelota desde la línea de fondo. En la recuperación de tiempo perdido habría un apr de ocasiones más, una para cada equipo. Primero lo intentó Mari Paz Vilas con un disparo rechazado por Anna Buhigas. El balón suelto le cayó a a Ángela Sosa, quien dispara fuera del marco onubense (91'). El partido acabó con la ocasión más clara del Sporting Huelva, Ciudad que Marca en el partido, un remate de Jeni Morilla, tras un centro desde la línea de fondo de Mayra Ramírez, que detuvo bajo palos Méline.

El Sporting Huelva, Ciudad que Marca descansará mañana domingo y se ejercitará lunes y martes por la mañana en los campos federativos de La Orden antes de recibir el miércoles a las 17:00 al Rayo Vallecano de Madrid, en el partido correspondiente a la próxima jornada, la vigésima, de la Primera Iberdrola.

Ficha técnica:

Real Betis: Méline, Medina, Ana G., Altuve, Nuria, Bea Parra (Mari Paz, 84'), R. Otermín (Paula Perea, 61'), Rosa M., Dorine (Perarnau, 88'), Ángela Sosa y Valle.

Sporting: Anna Buhigas, Ana Carol, Cinta Rodríguez, Claire Falknor, Kristina Fisher, Dany Helena, Pau (Fatou Kanteh, 46'), Patri Ojeda, Castelló (Jeni Morilla, 69'), Yoko Tanaka (Vanesa Santana, 46') y Pamela Begić (Mayra Ramírez, 46').

Goles: 1-0 R. Otermín (2'). 2-0 Altuve (15').

Árbitro: Romero Navarro (c. valenciano). Amonestó a las locales Rosa M. (45'), Ana G. (58') y R. Otermín (61').

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 19ª jornada de la Primera Iberdrola disputado en el Estadio Municipal Felipe del Valle de La Rinconada a puerta cerrada.