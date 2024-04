Una final de Copa del Rey muy especial para Huelva

El Athletic y el Mallorca se verán las caras este sábado en el Estadio de la Cartuja. La Copa del Rey está en juego y bermellones y leones se dan cita en Sevilla para apoyar a sus respectivos equipos en la pelea por conseguir una nueva gesta.

Una final de Copa muy especial, -que se disputará a las 22:00 de este primer sábado de abril-, para los onubenses. La Copa Mola y también para el Recreativo de Huelva y sus aficionados. Todos guardan los mejores recuerdos de este campeonato nacional.

Solo hay que echar la vista atrás y rememorar aquel 28 de junio de 2023 en Elche. Allí se dieron cita el Real Mallorca y el Recreativo de Huelva para disputar una bonita final, que terminó con el triunfo de los de la isla.

Una marea albiazul recorrió España para llegar a territorio ilicitano. Allí se disputó, hace casi 21 años, la final de la Copa del Rey entre el Recre de Lucas Alcaraz y el Mallorca de Gregorio Manzano. El Recre hizo historia. El Decano llegó a lo más alto y vivió uno de los momentos más especiales e importantes de su centenaria historia.

Pero la final no solo es especial en Huelva porque el Mallorca recuerde a esa final, sino también por el Athletic. En Huelva y su provincia son muchos los aficionados que tiene el conjunto rojiblanco. Por ello, la mirada está en Sevilla. En un Estadio de La Cartuja en la que ambos quieren levantar el título.

De Huelva son Enrique Velardo, su pareja, y Juan José Martín, tres aficionados al Athletic. Nacieron con el gen athletizale, así se han criado, así lo han vivido en sus familias y así, a día de hoy, lo contagian a su entorno.

Este sábado no será uno cualquiera. El equipo de su vida está muy cerca de casa. Quieren vivir un día inolvidable y culminarlo con una Copa de más. "Lo importante va a ser el ambiente y la fiesta que se va a montar allí en la Athletic Hiria", cuenta Enrique a Huelva Información. Una zona en la que los aficionados desplazados podrán disfrutar de conciertos, espectáculos, Djs, conexión con San Mamés en directo....

Enrique se muestra nervioso, "desde el lunes ya llevo notando el gusanillo", reconoce. "Hace 40 años que no la ganamos y ya nos toca, la Copa nos debe una alegría". Quiere ver a La Gabarra por la Ría de Bilbao.

A lo que llega el sentimiento rojiblanco... Enrique confiesa a este diario que "he tenido que mover cielo y tierra para poder ir mañana a Sevilla, ya que trabajaba de 15:00 a 21:00. Una compañera ha cambiado su dia de descanso para que yo pueda ir y otro compañero que estaba de mañana se ha cambiado a la tarde para cubrirme también". Un rompecabezas para estar acompañando a su Athletic.

Aunque no hayan conseguido entradas, estarán presentes en la fiesta que han organizado para vivir una jornada muy esperado por leones y bermellones. Pero no estarán solos, el fútbol les ha regalado también amistades. "Allí ya he quedado con unos amigos", relata. Los conoció a raíz de su trabajo en Huelva y resultaron ser de Bilbao y, además, socios del Athletic con quienes estuvo el pasado mes de octubre cuando viajó en familia a ver un partido a San Mamés. "Me invitaron a entrar al partido con sus carnets ese día, la gente de Bilbao, en dos veces que he ido...de 10", apunta.

Sin dudas, pase lo que pase será un día para el recuerdo, al igual que para Juan José. "Lo estoy viviendo con muchísimos nervios, para qué mentir", cuenta, "el llegar a una final y el ver qué tenemos opciones reales de conseguirlo es una locura para mi". Un sueño para alguien a quien su padre inculcó el sentimiento rojiblanco, "lo que me acordaría de mi padre si lo consiguiéramos...qué locura", anhela.

Alguien que siempre ha estado ligado al mundo del fútbol y que en Huelva ha presumido de los colores del Athletic, algo que "no entienden, pero es que nací con el sentimiento athletizale, así me lo inculcó mi padre".

Será un bonito día en la capital hispalense que vibrará con dos aficiones que quieren llevar a sus equipos a lo más alto. ¡Qué ruede la bola y gane el mejor!