Lucas Alcaraz recuerda la gesta histórica del Recre en la Copa del Rey

Una marea albiazul recorrió España para seguir la estela del Decano y llegar a Elche. Allí se disputó, un día como hoy hace 20 años, la final de la Copa del Rey entre el Recreativo de Huelva y el Real Mallorca. Nunca nadie habría imaginado vivir ese día mágico día pese a que tuviese un final amargo.

El Recre hizo historia. Era imposible pensar que un equipo como el Decano conseguiría llegar a la final pero lo consiguió. El equipo, entonces entrenado por Lucas Alcaraz, llegó a lo más alto y vivió uno de los momentos más especiales e importantes de la centenaria historia del Recreativo.

Lucas Alcaraz recuerda con nostalgia todo lo que vivió esa temporada de la mano del Decano. El final en Primera División no fue el esperado pero todo lo que consiguió el Decano en la Copa del Rey marcó a todos y cada uno de los recreativistas.

Después de todo lo que ha ocurrido y la inestabilidad que ha sufrido el Recre en los últimos tiempos suma aún más valor a todo lo que fue capaz de hacer el Decano en la temporada 2002/2003. El equipo albiazul no se adaptó a la máxima categoría del fútbol español y no fue capaz de "tener el ritmo de Primera" hasta la segunda vuelta, admite Lucas Alcaraz a Huelva Información. El exentrenador del Recre cuenta que su plantel comenzó a tener fuerza en la segunda vuelta y "estuvo muy enchufado" aunque finalmente no cumpliera el objetivo.

Alcaraz recuerda que "el plantel no tenía presión" de hecho, en la Copa del Rey, al Recre "no le encajaron un gol hasta la semifinal" con el Osasuna al que consiguió empatar a dos en tan solo cinco minutos con goles de Benítez y Raúl Molina.

La Copa del Rey "fue una válvula de escape" para aquella irregular campaña del Decano en Primera División que tuvo una oportunidad que será muy difícil que se vuelva a repetir. El Recreativo de Huelva fue capaz de derribar a equipos como al Atlético de Madrid de Correa, L.García o Fernando Torres y el Betis de Joaquín, Capi o Denílson hasta llegar a la final.

La afición del Decano viajó hasta Elche aunque reclamó que se celebrara en Madrid. El Altético de Madrid ,que aquel año celebraba su centenario, quería celebrar la final de Copa en el Vicente Calderón pero tras el tropiezo de los colchoneros con el Recreativo de Huelva, el presidente del club Jesús Gil abortó la misión y finalmente acabó celebrándose a orillas del Manzanares un concierto de The Rolling Stones.

"El Recre no sintió presión" hasta que llegó a Elche. Una ciudad en la que Lucas Alcaraz y su equipo "vivieron un momento para la historia" tras haber sorteado a grandes rivales y al que llegó un Decano que se hizo aún más grande de la mano de todos sus aficionados.

El Decano arrolló a gigantes para llegar a la final con el Mallorca. El Recre no pudo con el conjunto de Gregorio Manzano. Pandiani y Samuel Eto'o empañaron el sueño albiazul pero eso no fue un motivo para que aquella experiencia no marcara para siempre a los recreativistas.