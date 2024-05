¿Cómo se encuentra el Sporting de Huelva tras descender a Primera RFEF?

Esta mañana, Patri Ojeda y Paula Romero, jugadoras del Sporting Club de Huelva, han atendido a los medios para analizar la temporada del club y contarnos cómo se encuentran tanto a nivel individual como colectivo después de que el Sporting de Huelva se convirtiera el pasado domingo en equipo de Segunda División, tras caer derrotado ante el Levante Las Planas (1-2) en el estadio Antonio Toledo Sánchez.

Como es normal en este tipo de situaciones, los ánimos son negativos. Patri Ojeda afirma que están "muy dolidas" y que "nos está costando asimilar la situación". Es cierto que el Sporting de Huelva ha estado varios años en situación de descenso "pero siempre hemos conseguido salir victoriosas de ello" aunque este año no ha podido ser así. Comenta que "ha sido un año muy duro en todos los sentidos". También ha tenido unas palabras para la afición, la capitana, en nombre de todo el equipo, ha querido "pedir perdón a todos los aficionados, socios y personas que nos han seguido siempre", pero sobre todo "este año estando ahí día tras día en los momentos más difíciles" por creer en ellas hasta el final. En general "pedir disculpas del corazón al club y a todo el mundo".

Paula Romero también asegura que están "decepcionadas, desoladas...", que es una situación que nadie quería que se diera, pero que "al final ha llegado". Al igual que Castelló, ha querido "pedir perdón a los aficionados y a Huelva en general por la temporada porque no hemos hecho las cosas bien, no hemos dado la cara como este club merece que se le represente en Primera División". Y con la vista en la próxima temporada, explica que "estamos trabajando desde ya para volver lo antes posible".

De las 18 temporadas en la élite del fútbol femenino español, la de este año ha sido la peor del equipo onubense y muestra de ello son los resultados cosechados y el final tan amargo que ha obtenido el club. Ni los cambios de entrenadores han sido suficientes para revertir la situación. Castelló cree que "ha sido un cúmulo de circunstancias" y que "cuando hay dinámicas malas es muy complicado revertirlas" aunque ellas estaban trabajando en ello, pero "por desgracia no hemos podido". Explica que "lo hemos intentado, hemos trabajado hasta el final para dejar al Sporting donde se merece que es en Primera", ya que es "un club histórico de Primera División".

El hecho de que el Sporting de Huelva haya descendido no significa que la temporada liguera haya acabado, pues aún quedan cuatro jornadas para su final. Las espartanas todavía tienen que enfrentarse al Sevilla CF (visitante), Granada CF (local), Villarreal (visitante) y Real Madrid CF (local). Y a pesar de que ya no pueden hacer nada por permanecer en la Liga F, Ojeda y Romero han dejado claro que van a "seguir dándolo todo por este club hasta el final". La capitana explica que "la humildad, el sacrificio y el trabajo son los lemas del equipo y vamos a dejarlos entrever en los partidos que quedan". Añade que "el escudo está por encima de nosotras y de todos". Por su parte, Ojeda explica que "tenemos que enfocar estos partidos para que nos sirvan de cara al año que viene" y que no se lo van a tomar a la ligera porque "hay muchos equipos que se juegan muchas cosas y si vamos como si nada, no es justo para el resto de equipos".