El Xerez Deportivo, líder de la tabla, visita a un Cartaya sin complejos que quiere aspirar a la sorpresa

Los intangibles del fútbol, esas cuestiones que no tienen explicación. O sí. Porque la fe mueve montañas y el convencimiento supera barreras que parecen insalvables. En todo caso es digno de estudio, de horas de tertulia. El Cartaya, desde que la plantilla anunció que no podía más con la situación de impagos, hizo casusa común, selló lo más sagrado del vestuario y no para de ganar, de profanar campos otrora malditos para el conjunto rojinegro. 27 puntos en su haber y amenazando con seguir sumando. En toda esta historia sobresale un nombre, Manuel Juan Limón, capaz de convencer y defender causas imposibles de superar. Él y su tropa, todos a la vez, están, en estos momentos, por encima de todo y de todos.

Para colmo, está teniendo que jugar en un campo (que está muy bien) que no es su casa habitual, con lo que eso comporta. Y para más inri, este domingo, ante el todopoderoso Xerez Deportivo, jugará en Lepe, sencillamente porque el estadio Pedro Jurado no reúne las condiciones mínimas de aforo y seguridad para el desplazamiento que se espera por parte de la afición del Xerez.

A falta de delanteros resolutivos, Limón ha optado por desprender del corsé a la gente del centro del campo. Lolo, Tavira, Miguel Fernández, Ulloa y Juanma Galán se han destapado en soluciones, llegando desde atrás, para asumir la faceta goleadora. Eso se llama soluciones de entrenador. Cero a tres en Córdoba con los dos delanteros puros sentados en el banquillo.

Ni que decir tiene que para doblar la rodilla al Xerez el Cartaya deberá ponerse flamenco. En partidos así, la duda no cabe. Es desnudarse o permanecer a la espera de que ellos se equivoquen para aprovechar la coyuntura. Cierto es que, ampararse en este último término, es excesivamente arriesgado. Así que intuimos que el entrenador será concluyente en el mensaje: “salgan y disfruten del paisaje, hagan lo que saben y sonrían”. A este tipo de rivales les cuesta cuando tienen enfrente un equipo distendido, sin complejos, que mira a la cara y juega. De la motivación no hablamos porque se cuela sola, sin llamar.

Vencer al Xerez Deportivo sería como conquistar un pasaporte para la eternidad. Todos, por muy potentes que sean, tienen puntos vulnerables. De hecho, el Xerez ha perdido dos partidos, luego no son invencibles.

El club ha hecho una llamada al acompañamiento en el desplazamiento a Lepe. Primero porque el equipo se lo está ganando y segundo porque es necesario para la taquilla. Es el partidazo. El Xerez llega líder y el Cartaya no tiene complejo alguno. No se puede pedir más.