Victoria de Jaldón, Valdés, Soler, Barrero y Palomino en la Ría de Huelva

Pablo Jaldón, en la clase láser, e Iván Valdés, Mario Borrero, Juan Soler y África Palomino en las distintas de la clase óptimist fueron los ganadores de la Regata V Centenario Primera Circunnavegación a Vela disputada recientemente en aguas de la Ría de Huelva. La prueba fue promovida por la Asociación de Clubes Náuticos de Andalucía, que delegó la organización de la misma en el Club Deportivo Náutico de Punta Umbría (Cdnpu).

Además, la cita sirvió para celebrar el I Trofeo Ceacna, en conmemoración del 500 Aniversario de la Circunnavegación a Vela de Magallanes y Elcano. Todo ello con el apoyo de la Autoridad Portuaria de Huelva. Acudieron regatistas del propio club organizador, el Cdnpu, así como de otros clubes náuticos de la provincia, como el CN Isla Canela, CN Río Piedras y el Real Club Marítimo de Huelva.

En lo exclusivamente deportivo, se disputaron tres mangas tanto para la clase láser como en óptimist. En la primera de ellas, se alzó con el triunfo Pablo Jaldón, seguido por Luis Campero y Carlos Delay, todos ellos del CN Isla Canela.

En óptimist las medallas se repartieron entre los diferentes clubes participantes, siendo la primera posición para Iván Valdés, del RCMH, seguido de Pedro Pérez, del Cd Isla Canela, en categoría sub 16.En sub 13 el primero fue Mario Borrero, del CNIC, con el segundo lugar para Juan Soler, del Cdnpu. Tercero se clasificó Pepín Barrero, del CNRP, siendo estos dos últimos también primero y segundo en sub 11, ocupando la tercera posición de esta categoría Daniel Bernal, del CNRP.

En sub 13 femenino el triunfo fue de África Palomino, del CNRP, seguida de Carla Atenciano y Rocío Jiménez, ambas del Cdnpu. Todo ello dentro de una experiencia cargada de éxito tanto de organización como de participación, que abre un futuro para estas competiciones en la vela onubense.