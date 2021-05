Ricardo Terrades conquista el Conde de Godó

El regatista onubense del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría, Ricardo Terrades, se proclamó el domingo campeón del prestigioso Trofeo Conde Godó de vela en la clase J70, a bordo del 'Autolica-Tropicfeel-Kahaway'.

Este pasado fin de semana se celebró en aguas de Barcelona la 48ª edición de una de las regatas con más solera del calendario nacional, en Trofeo Conde Godó. Tras 3 días de regatas en los que las condiciones meteorológicas fueron muy cambiantes, con suaves ventolinas de componente sur una nutrida flota repartida en 3 clases hizo a la mar, completando casi por completo el programa previsto.

En la primera jornada se navegaron 3 mangas en todas las clases, y ya se contaba con unos primeros líderes provisionales: “Blue Carbon” en ORC 0 y 1, “Lady Marilin” en ORC 3,4 y 5, y “Nautia” en J70. Al día siguiente el viento incrementó de intensidad llegando a 12 nudos, rolando a derechas, y las clasificaciones daban un vuelco. En J70, se colocaba líder provisional el ““ Autolica-Tropicfeel-Kahaway” de Ricardo Terrades y Luis Martínez Doreste, en ORC 0 y 1, era el “Rats on Fire” de Rafa Carbonell con Jorge Martínez Doreste el que subía al primer cajón del podio y en ORC 2 y 3, era los uruguayos del “Lady Marilin” quienes se afianzaban en la primera plaza.

En la última jornada, los cruceros ORC no pudieron disputar ninguna prueba debido al poco viento que apareció en el campo de regatas, pero quienes sí navegaron una de las tres pruebas previstas fueron los J70, barcos más ligeros y que navegan en tiempo real, donde el “Autolica-Tropicfeel-Kahaway” hizo un tercero lo que le permitió acabar ganando el Godó por delante del “Let it be” de Juan Calvo, segundo y el “Gunter” de Javier Scherk, tercero.

En las otras clases la clasificación quedaba del siguiente modo: en ORC 0 y 1, “Rats on Fire” ganaba por delante de “Blue Carbon” y “Kajsa III”, a la vez que se convertía en el barco más laureado de la regata del Real Club Náutico de Barcelona. El barco de Rafael Carbonell deshizo el empate a once títulos que compartía con otro de los mitos de la vela española, el Bribón del armador catalán Josep Cusí, y ya suma doce.

El que no pudo sumar su récord particular de victorias consecutivas en Trofeo Conde de Godó, en este caso debía ganar en la categoría ORC 3-4-5, era “L’Immens Laplaza Assessors” de Alexandre Laplaza. El barco que patronea Carles Rodríguez necesitaba como agua de mayo que hubiera pruebas en la última jornada, pero no fue así y tuvo que conformarse con el segundo puesto, tres puntos por detrás del uruguayo “Lady Marilin” de Nicolás González, mientras que el bronce fue para el ibicenco “El Gaitero Dos” de Iván Moreno.

La tripulación que ha acompañado al onubense Ricardo Terrades en este nuevo triunfo ha estado formada por los canarios Luis Martínez Doreste (patrón), Guti del Castillo (táctico), Adolfo López (proa) y la barcelonesa María Bertrand (piano).

El siguiente objetivo del equipo “Autolica-Tropicfeel-Kahaway”es el próximo Campeonato de Cataluña de J70 que se disputará en L’Escala del 10 al 13 de junio.