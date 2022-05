Javier Pérez, bronce en el Campeonato de España Universitario en Murcia

Un grupo de deportistas del CD HUELVA TSV de judo se desplazó el pasado domingo hasta Murcia para disputar el Campeonato de España Universitario, organizado en esta ocasión por la UCAM de Murcia. Los participantes del club onubense fueron Sandro Martín (-60Kg) y Juan José Callejas (-81Kg), granadino que actualmente se entrena en las instalaciones del TSV, en representación de la Universidad de Huelva, así como Javier Pérez (-60Kg), almonteño que actualmente compatibiliza entrenamientos en Sevilla, en representación de la Universidad de Sevilla.

Destacando la gran actuación de los tres deportistas, subrayar la competición de Javier Pérez, el cual logró hacerse con el bronce en su categoría -60Kg, estrenándose en dicha división tras modificar su categoría habitual de -66Kg. El deportivas onubense comenta que "fui de menos a más, comencé con molestias físicas en los primeros combates que me hicieron llegar al límite para poder ir solventándolos, y, en repesca, ya me sentía rindiendo al máximo y pude ganar a medallistas nacionales de la categoría con solvencia. Me gustaría dar las gracias a mis compañeros tanto del TSV como del club Judolin, así como especialmente a mi hermano Jaime que trabaja como nadie y este año no le han salido bien sus competiciones, pero estoy seguro que le acabará llegando su recompensa”.

Por su parte, Sandro Martín, en la misma categoría, lograba un meritorio séptimo puesto que podría haber sido mejor, así como también supo a poco el quinto puesto de Juan José Callejas en -81Kg, el cual realizó una competición sobresaliente.

El TSV, que cada día se entrena en las instalaciones del Diego Lobato, ya piensa en los próximos compromisos, los cuales pasan por las competiciones autonómicas de las categorías inferiores, que tendrán lugar en Fuengirola (Málaga) a primeros de junio.