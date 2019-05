El Sporting Puerto de Huelva se salva en Logroño

El Sporting Puerto de Huelva se queda en la Liga Iberdrola. A pesar de la derrota por 2-1 en el feudo del Espanyol, la victoria del CD Escuelas de Fútbol de Logroño ante otro rival directo, el Fundación Albacete, ha posibilitado la permanencia en la categoría del equipo onubense, por delante del Málaga CF y el conjunto manchego, que descienden a la recién creada Primera División B.

El equipo de Antonio Toledo salió convencido de realizar su trabajo y no depender de terceros, pero la victoria se resistió y el partido fue un resumen de lo que ha sido la temporada, un querer y no poder por la falta de gol.

En el primer minuto una de las novedades en el once, Alicia, forzó un córner en la primera jugada del partido. Lo colgó en el área Flor Bonsegundo y lo bajó Anita, pero el disparo posterior de Cinta Rodríguez se fue por encima del marco. Después lo intentó Elena Pavel con una falta colgada al área que despejó en el área de cabeza Elba. La primera ocasión local fue un córner cabeceado desviado por Eli del Estal (7’). Cuatro minutos más tarde lo intentó Flor Bonsegundo con un disparo demasiado cruzado desde la línea lateral del área (11’).

Siguió un pase de Anita a Flor Bonsegundo, que cedió la pelota a Raquel Fernandes, pero el disparo de la brasileña desde fuera del área lo detuvo Mimi (16’). Un minuto después volvió a intentarlo Anita con un buen pase en la frontal para la llegada de Raquel Fernandes. Podría haberse quedado delante de Mimi en el área, pero no leyó las intenciones de la capitana.

El Sporting Puerto de Huelva estrelló un balón al larguero en el minuto 19, un disparo de Flor Bonsegundo desde la frontal tras una jugada entre Raquel Fernandes y Anita. En el ecuador del primer tiempo volvió a aparecer la capitana, esta vez con una chilena en el área tras una falta colgada por Elena Pavel, pero el disparo lo detuvo Mimi, como detuvo sin problemas también en el minuto 26 Sara Serrat el segundo tiro a puerta en todo el partido de las españolistas. Un minuto antes de cumplirse la primera media hora del partido Mimi evitó un mano a mano con Anita al salir fuera del área y adelantarse a la de Brenes.

Cinco minutos después otro balón de Anita a Raquel Fernandes acabó con un disparo de la internacional brasileña desde la frontal del área que se fue fuera por poco. El fútbol volvió a ser injusto con el Sporting a diez minutos para el descanso, ya que C. Baudet adelantó al equipo españolista con un disparo desde la frontal del área tras envenenarse al tocar en una jugadora sportinguista cuando Sara Serrat y Patri Ojeda intentaban evitar que se convirtiera en el 1-0.

Los nervios aparecieron y las sportinguistas concedieron un cabezazo de Eli del Estal que se marchó alto antes de recomponerse la escuadra onubense. A cinco minutos para el descanso Flor Bonsegundo aguantó un balón en la frontal y encontró Alicia, que no pudo armar el disparo defendida de cerca por una rival. La local Torrodà dio origen a una ocasión en el minuto 41 abortada por Patri Ojeda. Cinta Rodríguez montó la contra y fue derribada en el círculo central (41’). Esa falta casi da origen al 1-1, pero tras colgar el balón Elena Pavel y botar en el área de penalti, le cayó en el área de meta a Castelló, que disparó incomprensiblemente por encima del marco de Mimi.

La segunda mitad comenzó con un buen balón de Flor Bonsegundo a la carrera de Anita, a la que le señalan un fuera de juego inexistente, ya que quien estaba en posición antirreglamentaria era Raquel Fernandes, que no participó en la jugada (48’). Era un aviso, ya que en una falta colgada al área llegaría en el 52’ el empate, obra de Castelló, que esta vez sí acertó entre los tres palos al caerle el balón tras una falta colgada al área. Cinco minutos después Mimi salvó sobre la línea el 1-2, que a punto estuvo de entrar tras tocar de cabeza atrás la pelota la central Inés en una falta colgada al punto de penalti. Lo que llegó fue el 2-1 definitivo, obra también de C. Baudet al cabecear desde el costado izquierdo del área un centro desde la derecha del ataque local. Sara Serrat solo pudo tocar la pelota pero no evitar el tanto.Siguió un centro-chut de Sandra Bernal que embolsó Mimi (62’) Centro-chut de Sandra Bernal que embolsó Mimi. El Sporting buscó el empate para al menos sumar un punto e intentar darle la vuelta al marcador. No tuvo éxito, pero también fueron las intenciones de Antonio Toledo con los cambios. De hecho Ludmila Barbosa a los pocos segundos de ingresar al terreno de juego protagonizó un disparo que rechazó de puños Mimi, que acabó haciéndose con la pelota gracias a la ayuda de una compañera (64’). Continuó el carrusel de ocasiones con una falta colgada por Elena y rechazada de puños por Mimi. Con el Sporting volcado, a punto estuvo de marcar a la contra Paula M. El Espanyol se quedó con diez jugadoras por una agresión de Torrodà que le hizo ver la roja.

El Sporting Puerto de Huelva, ya con superioridad numérica, siguió buscando el 2-2, como en una apertura de Flor Bonsegundo a Raquel Fernandes, que no encontró en el área la cabeza de Anita, lo que hizo que el balón saliera por la línea de fondo (70’), o en un córner tras una falta colgada al área al intentar disparar Anita y que cabeceó desviado Castelló (75’).

Al poco de ingresar en el terreno de juego Irene Rodríguez, de falta, metió una pelota plana en el área Irene Rodríguez. La peinó Ludmila Barbosa y a punto estuvo, aunque sin éxito técnico, de marcar Cinta Rodríguez (81’), que un par de minutos después pudo hacer el 2-2 con un cabezazo al remate de un saque de esquina que se fue rozando el palo, como se fue otro testarazo en un córner a la central onubense por encima del larguero (86’). Un minuto más tarde fue Sandra Bernal la que protagonizó una jugada similar con el mismo resultado.

Las dos últimas ocasiones del partido llegaron en tiempo de recuperación de las botas de Irene Rodríguez, primero con un disparo que detuvo en dos tiempos Mimi (91’) y otro que estuvo a punto de introducir Kath en su propia portería (92’).

Poco después llegó el pitido final, pero hubo que esperar unos instantes más a conocer el de Las Gaunas para confirmar la victoria del Logroño y, por tanto, la de la permanencia del Sporting Puerto de Huelva una temporada más en la máxima categoría del balompié femenino español.

Al final el equipo entrenado por Antonio Toledo sale beneficiado del golaveraje particular frente al Málaga, con el que empató (1-1) el pasado 21 de abril en tierras costasoleñas, mientras que en la primera vuelta el conjunto onubense se impuso en Huelva por 2-0.

Ficha técnica

Espanyol: Mimi, Berta, Inés, C. Baudet, Eli del Estal (Ainhoa L., 82’), Brenda (Paloma F., 87’), M. Llompart (E. Julve, 56’), Kath, Paula M. (Letti, 69’), Elba y Torrodà.

Sporting Puerto de Huelva: Sara Serrat, Elena Pavel (Irene Rodríguez, 80’), Cinta Rodríguez, Meryem Hajri (Lice Chamorro, 73’), Anita, Alicia (Ludmila Barbosa, 63’), Flor Bonsegundo, Patri Ojeda, Castelló, Sandra Bernal y Raquel Fernandes (Yulia Kornievets, 84’).

Árbitra: Casal Fernández (c. gallego). Amonestó a la local a Mími (79’) y a la visitantes Sandra Bernal (54’) y Patri Ojeda (68’). Expulsó a la local Torrodà (68’).

Goles: 1-0 C. Baudet (35’). 1-1 Castelló (52’). 2-1 C. Baudet (59’).

Incidencias: encuentro correspondiente a la 30ª jornada de la Liga Iberdrola (última de la competición) disputado ayer en el campo número 1 de la Ciudad Deportiva Dani Jarque de Barcelona, con presencia de aficionados sportinguistas.