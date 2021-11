El Sporting buscará la victoria en Madrid

El primer equipo del Sporting Club de Huelva afronta este sábado a partir de las 13:00 horas en Matapiñonera la visita al Madrid Club de Fútbol Femenino, en el partido correspondiente a la 10ª jornada de liga en la Primera Iberdrola.

Recuperar al equipo en lo anímico tras la derrota ante la U.D. Granadilla Tenerife de la semana pasada ha sido una de las prioridades, para demostrar que el mal encuentro de la anterior jornada ha sido solo un borrón en la buena línea demostrada el conjunto sportinguista a nivel defensivo.

El entrenador, Antonio Toledo, ha visto al equipo "los primeros días de la semana la verdad es que tocado por el partido" del pasado fin de semana. "No esperábamos ese resultado, teníamos mucha ilusión en el partido con el Granadilla. Las cosas no se dieron, sobre todo en la segunda parte, el equipo no estuvo a la altura que requería el partido. Sufrimos una derrota dolorosa que, evidentemente, pesó en el ánimo de las jugadoras".

"El cuerpo técnico siempre le transmite a ellas que ese problema está en su cabeza. El aspecto psicológico, esa ansiedad que tienen por ganar cuando sufre un imponderable en un partido les pesa muchísimo y eso lo tienen que dejar fuera. Salir al campo confiando en ellas, que ese gol llegará, que llegará la primera victoria. No tenemos que tener tanta ansiedad porque el equipo no está en puestos de descenso ahora mismo, sino que tiene ese margen y, por tanto, máxima confianza en que tiene que llegar esa victoria. Tenemos que tener en cuenta también que el partido del sábado es un partido muy exigente ante un equipo muy importante dentro de la categoría y con un potencial goleador enorme", continuó.

El Sporting Club de Huelva buscará seguir en racha como visitante, condición con la que ha sumado en todas las salidas de esta temporada. Eso sí, los empates se antojan insuficientes y buscará de una vez por todas comenzar a sumar de tres entres, precisamente en el feudo del rival ante el que consiguió la primera victoria la pasada temporada.

El técnico recuerda que "de Valencia vinimos muy contentos del partido ante el Levante. La verdad es que el equipo ahí dio una muy buena imagen, compitió muy bien, nos trajimos un punto de mucho valor y por eso decía antes que la derrota fue más dolorosa, por la semana que hizo el equipo de trabajo". Ahora tocará aprovechar el día previo al encuentro para "darle vueltas" y hacer "balance de la semana, cómo he visto a la gente", y decidir si hace algún cambio para buscar lograr ese objetivo de la ansiada primera victoria".

El Sporting Club de Huelva completó ayer jueves la semana de entrenamientos antes de viajar hoy a tierras madrileñas. Ha sido, para el técnico onubense, una semana "un poquito más larga que la anterior al haber jugado el sábado. Nos ha permitido tener las cuatro sesiones de entrenamiento de lunes a jueves" antes del desplazamiento.

El equipo ha instalado esta tarde su cuartel general para velar armas antes del encuentro de mañana sábado en San Sebastián de los Reyes (Madrid).