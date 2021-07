Leti, experiencia e ilusión para el carril zurdo del Sporting Club de Huelva

La lateral zurda Leticia Méndez (Madrid, 25/7/1992) es ya el segundo fichaje confirmado para la temporada 2021/2022 del Sporting Club de Huelva, al que llega "con muchísima ilusión y con muchas ganas de comenzar".

La defensora, que llega procedente del C.D. Escuelas de Fútbol de Logroño, es además una especialista a balón parado: "Me gusta bastante sacar los córners y las faltas, y la verdad es que es una de las cosas que mejor se me dan".

Se define como "una persona muy luchadora, muy trabajadora, creo que soy bastante constante. Llevo ya unos cuantos años y tengo experiencia, y sobre todo voy con muchísima ilusión y dispuesta a conseguir objetivos".

Tras "un año complicado" en el Escuelas de Fútbol de Logroño donde "no se dieron los objetivos de permanencia", se ha decantado por la oferta del Sporting Club de Huelva tras la llamada de Antonio Toledo: "cuando hablé con él me mostró su ilusión, sus ganas de que el equipo mejorase. Es un equipo que conozco mucho, que lleva muchísimos años en Primera División y la verdad es que no dudé mucho en coger este proyecto; tengo muchísima ilusión y muchísimas ganas de empezar".

Repitió de nuevo que "vengo con muchísima ilusión, a pesar de que tengo experiencia" ya que ha pasado por Atlético de Madrid, Levante U.D., Madrid C.F.F., Málaga C.F. y E.F. Logroño, aunque "a pesar de todo sigo teniendo la misma ilusión. Vengo de un año complicado pero estoy deseando empezar a entrenar, empezar con mis compañeras e ir consiguiendo objetivos que nos vayamos proponiendo y poco a poco ir mejorando".

Todavía no conoce Huelva más allá de sus visitas para enfrentarse al conjunto onubense, aunque sí que está al día de la filosofía de la entidad: "del club lo que conozco es que es muy familiar, que hay muy buen vestuario. Todos los años están ahí peleando".

Para la temporada 2021/2022 espera "en lo individual mejorar, seguir teniendo la ilusión, ir día a día mejorando, y en lo colectivo conseguir los objetivos. Al final, el año pasado, si no me equivoco quedó en el décimo puesto. Ojalá se pueda mejorar".

También se dirigió a su nueva afición, a los que "les digo que voy con muchísima ilusión, con muchas ganas de aportar, que desde el primer momento estaré ahí trabajando y currando como la que más y que espero que disfrutemos juntos de un bonito año".

Por último, quiso "dar las gracias al club, a la directiva, por confiar en mí. Daré todo desde el primer momento para que se alegren de haberme fichado".