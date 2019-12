El Sporting Huelva cae en casa ante la Real Sociedad (0-2)

Derrota injusta la cosechada por el Sporting Huelva, Ciudad que Marca ante la Real Sociedad (0-2), al que dos errores arbitrales condenaron a dos goles en contra en dos jugadas aisladas. A pesar de que no se mostró en ataque tan fluido como en los anteriores encuentros como local, el equipo onubense protagonizó la primera ocasión del partido con un disparo desviado desde el pico del área de Yoko Tanaka (5'). Antes, en la primera jugada del partido, no se habían pitado unas manos en el área visitante que podrían haber abierto el encuentro con una pena máxima a favor del Sporting pero que no fueron señaladas. Contestó el equipo vasco con un disparo de Nahikari tras recibir de Bárbara que blocó sin problemas Selena Babb, titular hoy en la portería sportinguista (8'). Siguió un centro de Princella Adubea que pudo cabecear en el área Mascaró (9') y un pase desde la línea de fondo de Mascaró a la frontal para Marta Peiró, que disparó desviado (10'). La Real Sociedad tenía mayor posesión de balón y tuvo algunas ocasiones fruto de ese dominio del esférico, como en un centro pasado de Lucía desde la derecha que se fue directamente fuera. Al cuarto de hora de partido lo intentó el Sporting con un disparo desde fuera del área de Irene Rodríguez que detuvo Quiñones.

También lo intentó Yoko Tanaka con un disparo despejado a la banda por Quiñones (19'). Selena Babb tuvo trabajo cuatro minutos más tarde y detuvo un disparo raso de Bárbara en el ecuador de la primera mitad tras plantarse en el área. Solo dos minutos después llegó el 0-1, obra de Nahikari tras recibir en el área un pase de Bárbara en una jugada que se inició con un saque de banda a favor de la Real Sociedad, aunque en realidad el balón debería haber sido para el Sporting Huelva, Ciudad que Marca tras haber tocado la pelota en última instancia una jugadora txuri-urdin antes de que saliera por la línea de banda.

El Sporting buscó el empate siete minutos después con un centro de Irene Rodríguez, que buscó pero no encontró a Marta Peiró en el área. En el minuto 34 fue Patri Ojeda la que lo intentó con un disparo alto desde la frontal del área sin dejar bajar al piso el esférico. Y dos minutos después fue Sandra Bernal la que probó fortuna con un disparo desde fuera del área que envió Quiñones de puños a córner. Ya en el minuto 38, estrelló el balón en la cruceta Mascaró. Fue con un remate acrobático en el área, tras un centro de Irene Rodríguez. La guardameta internacional de la Real tocó lo justo para que el balón no entrara por la escuadra y acabara siendo repelido por la madera. Y tras el que pudo ser el 1-1 llegó el 0-2 definitivo, en un saque de esquina que no debió ser tal ya que una jugadora visitante tocó la pelota después de un despeje de Cinta Rodríguez. Pero no lo vio así la colegiada Verónica González Sánchez, y tras el saque de esquina, en un intento de despeje, desvió la pelota Patri Ojeda con la mala fortuna de que el balón acabó en el fondo de la red. La última ocasión del primer tiempo fue del Sporting, en un balón al área para Princella Adubea, que solo pudo forzar el saque de esquina ante la oposición de las defensas rivales.

A los nueve minutos de la reanudación una indecisión pudo costar un gol tras superar Nahikari a Selena Babb en el área. Cinta Rodríguez, muy segura al corte en todas sus intervenciones, despejó el peligro en el área de meta cuando se disponía a disparar la delantera de la Real Sociedad.

Natalia Nogareda entró al campo en el minuto 55 y solo un minuto después fue objetivo de una falta cometida por Palacios fuera del área. La canterana fue la encargada de colgar el esférico al área pero solo pudo sacar un saque de esquina que no tendría consecuencias posteriormente en forma de ocasión de gol. Siguió un disparo desviado desde la frontal del área de Palacios (67') y un córner cerrado que lanzó la Real Sociedad y que remató alto en el segundo palo, con todo a favor, Etxezarreta (71').

También pudo marcar Yoko Tanaka tras recibir en el área un centro de Natalia Nogareda (77'). La centrocampista japonesa intentó ajustar el balón a la cepa del palo y acabó enviando la pelota fuera. Cinco minutos después Natalia Nogareda no pudo recibir en el área un pase de Princella Adubea al despejar Iraia. El balón estuvo a punto de ver puerta, y a pesar de que la que despejó fue claramente la jugadora realista, González Sánchez señaló saque de puerta en lugar de córner.

Las últimas ocasiones del encuentro llegaron primero por parte visitante, un disparo alto desde fuera del área de L. Baños (87') y otro de Palacios que detuvo Selena Babb (88'). En la siguiente acción Yoko Tanaka, tras un pase de Nogareda, conectó un disparo que taponó en el área Mendoza. La última ocasión del partido llegó tras una falta de S. Olaizola en la frontal de Marina Steindl (90'), que lanzó por encima del marco de Quiñones Natalia Nogareda (91').

Tras este encuentro, el Sporting Huelva, Ciudad que Marca volverá el martes a las 10:00 en Los Rosales a los entrenamientos tras descansar domingo y lunes. Será la primera sesión preparatoria del próximo encuentro, en el que visitará al Real Betis Balompié Féminas el sábado 14 a partir de las 18:30 con las cámaras de Gol como testigo.

FICHA TÉCNICA

SPORTING HUELVA, CIUDAD QUE MARCA: Selena Babb, Elena Pavel, Cinta Rodríguez, Irene Rodríguez (Natalia Nogareda, 55'), Mascaró (Peace Efih, 61'), Princella Adubea, Marta Peiró, Patri Ojeda, Castelló (Marina Steindl, 84'), Sandra Bernal y Yoko Tanaka.

REAL SOCIEDAD DE FÚTBOL: Quiñones, Iraia, Etxezarreta, Nahikari (Manu, 75'), Itxaso (Maddi, 85'), Palacios (Tejada, 89'), N. Eizagirre (S. Olaizola, 46'), L. Baños, Bárbara, Lucía y N. Mendoza.

GOLES: 0-1 Nahikari (25'). 0-2 Patri Ojeda (40', p.p.).

ÁRBITRA: González Sánchez (c. castellano-leonés). Amonestó a la local Natalia Nogareda (76') y a las visitantes Bárbara (27') y S. Olaizola (90').

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la 12ª jornada de la Primera Iberdrola disputado en los campos federativos de La Orden ante unos seiscientos espectadores.

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN