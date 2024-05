Sevilla - Sporting de Huelva: primer partido de las espartanas como equipo descendido

El Sporting Club de Huelva visitará mañana la capital andaluza, dos semanas después, para enfrentarse al Sevilla FC (18:30) en el estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para disputar el partido correspondiente a la vigesimoséptima jornada de la Liga F.

El equipo de Paco Pichardo jugará su primer partido siendo matemáticamente equipo descendido tras su derrota frente al Levante Las Planas en la anterior jornada (1-2). Enfrente tendrán a un gran Sevilla que parte séptimo en la clasificación liguera, pero que no consigue los tres puntos desde el pasado 21 de abril contra un Villarreal al que ganó por la mínima (1-2). Desde entonces ha cosechado una derrota contra el Levante (1-3) y un empate 'in extremis' en el derbi sevillano (1-1) del pasado domingo.

En lo que llevamos de temporada, el Sevilla ha conseguido 12 victorias, cuatro empates y 10 derrotas y ha anotado 48 goles a favor, mientras que ha recibido 50 goles en contra, cuatro menos que el Sporting de Huelva. Curioso dato el del conjunto dirigido por Cristian Toro, que es uno de los equipos más goleadores y goleados de la liga. Aún así, ha mejorado los números de la temporada pasada, cuando todavía quedan cuatro jornadas.

A nivel individual, el equipo local presenta una gran amenaza, Cristina Martín Prieto, que es la tercera máxima goleadora de la competición con 14 tantos. Solo la superan las jugadoras del FC Barcelona y campeonas de la Liga F, Salma Paralluelo (17) y Caroline Graham-Hansen (18). Con estos números, está claro que Mersnik no lo tendrá nada fácil si quiere mantener la portería a cero.

En los últimos cinco encuentros en los que se han medido ambos equipos, la balanza se decanta a favor del Sevilla, pues consiguió en tres ocasiones la victoria, mientras que en los otros dos encuentros hubo reparto de puntos. El Sporting de Huelva, que no se juega nada, intentará volver a ganar al Sevilla antes de despedirse de la élite del fútbol femenino español, ya que no lo consigue desde abril de 2021.

Cristian Toro analizó el encuentro contra el Sporting de Huelva, el cual considera un "derbi andaluz". Aseguró que "ningún partido es fácil" y que el equipo onubense "ha perdido partidos muy competidos", por lo que ellos tienen que "estar al 100% para conseguir la victoria". También aprovechó para hacer un llamamiento a la afición para que apoye al equipo en este tramo final de la temporada.

Por el contrario, a pesar del descenso de las espartanas, que ya no tienen nada en juego, tal y como comentaron las capitanas Patri Ojeda y Paula Romero el pasado miércoles en rueda de prensa, no bajarán los brazos y darán guerra hasta el último minuto porque se lo deben al club y a la afición. Además, afirmaron que "sería injusto prepararse los partidos restantes a la ligera porque todavía hay muchos equipos que se juegan muchas cosas". Por lo que, seguramente, el Sevilla no lo tendrá nada fácil si quiere quedarse los tres puntos.