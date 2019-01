El San Roque de Lino se viste de largo en Lepe (12:00)

Partido de estreno para el nuevo entrenador del San Roque. Jesús Lino se estrena en el banquillo lepero recibiendo al Xerez Deportivo FC (Ciudad de Lepe, 12:00), un rival que se llega a la cita de hoy crecido después de su claro triunfo la semana pasada sobre el líder Utrera. Será sin duda una dura prueba para un equipo aurinegro que no está cumpliendo con las expectativas y para su nuevo técnico que, a pesar de haber sido confirmado oficialmente hace un par de días, conoce a la perfección a su plantilla después de varias semanas siguiendo de cerca a su nuevo equipo. Partido de estreno para el nuevo entrenador del San Roque. Jesús Lino se estrena en el banquillo lepero recibiendo al Xerez Deportivo FC (Ciudad de Lepe, 12:00), un rival que se llega a la cita de hoy crecido después de su claro triunfo la semana pasada sobre el líder Utrera. Será sin duda una dura prueba para un equipo aurinegro que no está cumpliendo con las expectativas y para su nuevo técnico que, a pesar de haber sido confirmado oficialmente hace un par de días, conoce a la perfección a su plantilla después de varias semanas siguiendo de cerca a su nuevo equipo. La situación clasificatoria del conjunto lepero, solo 5 puntos por encima del descenso, obligan a volver a puntuar cuanto antes para no verse envueltos en líos en los que no se pensaba al comienzo de la Liga, por lo que el periodo de transición de Jesús Lino debe acortarse todo lo posible.

Con la situación normalizada en cuanto a la figura del entrenador, tras nueve jornadas en las que Adrián Gaitán ha estado al frente del cuerpo técnico aurinegro de manera interina, no será la de Lino en el banquillo la única novedad en el San Roque para este partido. También están ya disponibles todas las nuevas incorporaciones a la plantilla, incluidos los dos delanteros llegados en los últimos días, el hispano-inglés Louis Robles y el argentino Juan Jorrín, lo que hará que aumenten las opciones en el ataque lepero y deje así de depender casi en exclusiva del acierto de Higor Rocha.

Jesús Lino puede contar con los dos delanteros llegados en los últimos días, el hispano-inglés Louis Robles y el argentino Juan Jorrín

Además, el nuevo entrenador tendrá para su estreno la buena noticia de no tener ninguna baja por lesión ni por sanción, lo que le permitirá formar el mejor once que considere conveniente. Esta primera formación de Jesús Lino como entrenador del San Roque podría estar compuesta por Nico Monclova en la portería, una defensa formada por Fran Lepe y Sergio Martínez en los laterales y Siles y Yeison Rojas como pareja de centrales; Ekedo como uno de los dos centrocampistas que formen en el doble pivote, con la duda de saber si su acompañante será Nico Gaitán o Manu Fidalgo, y por delante una línea formada por Miguelito, Pablo Ganet y Camacho, con Higor Rocha como jugador más adelantado. A lo largo de los noventa minutos también podría disponer de minutos alguno de los mencionados Louis Robles o Juan Jorrín, además de Alfonso o incluso Pera, pero lo más probable es que el once inicial se asemeje mucho al de las últimas semanas.

Los mismos 5 puntos que tiene el San Roque sobre el descenso, son los que separan al Xerez DFC de la zona de play-off de ascenso. El equipo entrenado por Pepe Masegosa cierra el grupo de equipos que persiguen a los que ahora ocupan las cuatro primeras plazas de la clasificación en el grupo X de Tercera, por lo que intentarán hoy llevarse los tres puntos en juego en el Ciudad de Lepe para seguir manteniendo vivas sus opciones de play-off. Le avalan las 13 jornadas sin perder, bien es verdad que con muchos empates en este tramo de competición, pero esta racha de resultados, culminada con su victoria sobre el líder, demuestra que están en disposición de ganarle a cualquiera y de que es posible alcanzar la fase de ascenso a 2ª B.

Alineaciones probables

San Roque: Nico Monclova, Fran Lepe, Yeison Rojas, Siles, Sergio Martínez, Ekedo, Nico Gaitán o Manu Fidalgo; Miguelito, Pablo Ganet, Camacho e Higor Rocha.

Xerez DFC: Juan Flere, Marcelo, Joaqui, Rodri, Juan Gómez, Adri Rodríguez, Jorge Herrero, Bello, Javi Casares, Khalok y Adrián Gallardo.

Árbitro: A. Jovanovic (Sevilla).

Campo y hora: Ciudad de Lepe (12:00).