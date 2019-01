Vía libre en el San Roque de Lepe para fichar entrenador

Ya se conoce la resolución del Comité Jurisdiccional de la Real Federación Andaluza de Fútbol con respecto a la denuncia interpuesta ante dicho Comité por Álex Hornillo, anterior técnico del equipo lepero, en la que éste reclamaba que se le abonase la cantidad de 12000 euros “en virtud del contrato celebrado entre ambas partes para la temporada 2018/19”.

En esta resolución, el citado Comité encuentra probado que el contrato federativo que vinculaba a club y técnico “establece una cantidad de 0 euros”, que “mediante anexo al contrato se establece un acuerdo entre las partes para abonar 1500 euros mensuales en concepto de dietas y desplazamientos”, y que estas cantidades “se abonan en función de unas actividades que el entrenador no está realizando por haber sido cesado”, por lo que acuerda “desestimar la reclamación formulada por el entrenador Alejandro Hornillo Villalón contra el CD San Roque de Lepe, absolviendo al club del pago de la cantidad de 12000 euros reclamadas por el entrenador”.

Así las cosas, ahora el club aurinegro tiene las manos libres y dispone de una cantidad de dinero con la que no contaba para poder incorporar un nuevo técnico que, si no se produce una sorpresa de última hora, será Jesús Lino. El previsible nuevo entrenador del San Roque ya conoce la casa tras haber trabajado en ella como entrenador de porteros, además de haber formado parte de los cuerpos técnicos de las categorías inferiores de Recreativo de Huelva y Betis, y entrenar en Gibraleón, Moguer o Cartaya.

La necesidad de la inscripción de Lino como entrenador, además de la importancia en sí de tener un técnico titular y no uno interino como ha venido ocurriendo en las últimas nueve jornadas en la figura de Adrián Gaitán, se deja traslucir también en que a partir de ahora el Juez de Competición de la Federación Andaluza ya no tendrá que ponerle más multas al club lepero por no presentar un primer entrenador en los partidos que dispute. En cualquier caso, dentro de la entidad sanroquista se está estudiando la posibilidad de reclamar a la Federación para ver si pueden evitar pagar las multas recibidas hasta el momento, al entender que, en tanto no se hubiera cerrado la relación del club con el anterior entrenador, no se había podido inscribir un nuevo técnico.