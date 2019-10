El San Roque de Lepe prescinde de Juan Carlos Camacho

El San Roque de Lepe busca entrenador tras anunciar oficialmente la destitución de Juan Carlos Camacho.

"El CD San Roque de Lepe comunica que el técnico Juan Carlos Camacho y su asistente Christian Aranda, no seguirán al frente del equipo aurinegro en lo que resta de temporada. El Club desea agradecerles a ambos el trabajo desarrollado durante este tiempo, su esfuerzo y máxima dedicación, y les desea lo mejor en su futuro personal y profesional", asegura la nota del club.

El detonante de la decisión fue la derrota del pasado fin de semana en Rota (3-1) que llevó al equipo a los puestos de descenso. Después de 9 jornadas, el cuadro aurinegro ocupa la 18ª y penúltima plaza en la clasifiación con sólo 5 puntos gracias a una victoria, 2 empates y 6 derrotas. Esta semana el San Roque tiene descanso, ya que debía recibir al Écija, que se ha retirado de la competición.

El club anunció el pasado 8 de julio la contratación de Camacho como nuevo técnico del proyecto, pero no ha tenido suerte y los malos resultados han llevado a los rectores de la entidad a tomar esta decisión.

Tras conocerse la noticia, Christian Aranda aseguró en las redes sociales: "día triste. Me voy con la impotencia de no dejar al San Roque donde se merece. Dar las gracias por el apoyo recibido desde el primer día que llegué. Dar las gracias y pedir perdón a Juan Carlos Camacho por no poder ayudarle más. Me llevaré en el corazón a buena gente".