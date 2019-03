Rodrigo Luis González estará en el Campeonato de España de Valencia

El Club Deportivo Náutico de Punta Umbría hace una valoración muy positiva de la Copa de Andalucía Óptimist que le puso el punto y final en Isla Canela, donde solo se pudo celebrar una manga de las seis previstas por la falta de viento. La Federación Andaluza ha solventado la cuestión sumando todas las pruebas realizadas, esencialmente la anterior, disputada en Almería. Y muestra su satisfacción por el constante crecimiento de la escuela de vela, que apenas lleva unos meses funcionando y ya está dando resultados, coronados por la clasificación de Rodrigo Luis González, de apenas nueve años, para el equipo andaluz, que representará a la comunidad autónoma andaluza en el Nacional de Valencia, en Semana Santa.La mayoría de los chicos que desplazó el CDNPU a Isla Canela están en la franja de los once años, por lo que el futuro se presenta del todo esperanzador. Así, todos y cada uno de ellos han logrado mejorar ostensiblemente los resultados de anteriores citas náuticas, casos de Julia Sabido, Juan José Martín, Sergio Mancera, Bruno Mena y Miguel Vázquez.El club asiste al desarrollo de la primera camada de regatistas y según Paco Villalba, director deportivo del club, "crecen con seguridad porque no existe la presión sobre ninguno de ellos, de hecho, no nos planteábamos la calificación de nadie para el Nacional y lo ha logrado Rodrigo, por lo que estamos muy satisfechos de los resultados y principalmente del paso al frente que están dando los chicos", dijo Villalba.De esta forma, la Escuela de Vela del CDNPU sigue su curso, en el intento permanente de crecimiento de los regatistas que intensificarán los entrenamientos en las próximas semanas.