Ricardo Terrades: "Es un orgullo representar a Huelva y al Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría"

El Open de España-Premi Benfumat de la competida clase J70 finalizaba recientemente en L’Escala (Girona), con un total de 17 embarcaciones que provenían de Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias, Andalucía, Alemania, Rusia y Uruguay. El onubense Ricardo Terrades se proclamaba subcampeón de España a bordo del Lumar Canarias bajo el gallardete del Real Club Marítimo yTenis de Punta Umbría y del RCN de Gran Canaria, y compartía tripulación con Luis Martínez Doreste, Aleix Gelabert, Toni Rivas y Adolfo López Quevedo.

El equipo andaluz-canario comenzó liderando el campeonato el primer día con dos primeros puestos y un cuarto. La segunda jornada fue mejor para sus rivales directos, como el favorito Noticia de Pichu Torcida, quien conseguía arañar unos puntos al onubense y finalmente se alzaba con el título nacional a tan sólo dos puntos del Lumar Canarias de Terrades. La tercera plaza era para Abril Verde del gallego Luís Pérez Canal.Ricardo Terrades se mostró satisfecho con el subcampeonato de España.

“Ha sido toda una sorpresa. Teníamos la sensación de que iríamos bien, pero nos sorprendieron los excelentes resultados del primer día. Hizo mucho viento y conseguimos llevar el barco muy rápido en todo momento, y eso fue lo que nos ayudó a empezar con tan buenos resultados. Terminar segundos con una flota tan competida y de tanto nivel como la que aquí se encontraba, nos reconforta mucho. El Noticia de Pichu Torcida fue justo campeón gracias a su regularidad.

Si no llegan a suspender las regatas del domingo podría haber ganado el campeonato. “Eso nunca se sabe. Faltaban sólo dos regatas y estábamos a dos puntos del primero y a uno del tercero. Nos hubiera gustado más poder navegar e intentar ganar por todos los medios. No sólo por el triunfo final, sino para poder seguir aprendiendo en esta clase y optimizar nuestro barco de cara al Europeo" que arranca mañana en Italia.

Su abuelo fue uno de los socios fundadores del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría

Terrades en un onubense que navega por todo el mundo. “Nací en Huelva y aunque de pequeño me fui a vivir a Lanzarote y luego a Barcelona, nunca he perdido el contacto con mis raíces. Mi familia entera vive en Huelva y voy cada año, aunque menos de lo que me gustaría, claro.La vela es mi pasión, y me siento muy orgulloso de representar a mi club de toda la vida. Mi abuelo fue uno de los socios fundadores del RCMT de Punta Umbría, toda mi familia y muchos amigos están vinculados con este club y navegar bajo el gallardete de la gaviota de Punta es algo muy importante para mí y si además los resultados acompañan, pues mejor que mejor".

Su próximo reto es el Campeonato de Europa de J70 que se celebra desde mañana en Malcesine, en el Lago di Garda (Italia). "Será sin duda un campeonato difícil, con más de 120 barcos inscritos que vienen de todo el mundo. El nivel es altísimo, pero esperamos hacer un buen papel. Curiosamente con este mismo equipo navegamos en el mismo lugar hace nueve años, en otro campeonato de Europa pero de J80. En aquella ocasión quedamos segundos empatados a puntos con el primero. Sabemos que lo de este año es mucho más difícil, pero tenemos esa motivación extra que estoy seguro que nos ayudará a conseguir un buen resultado"

Por último, Terrades asegura que "durante toda la temporada navegamos en diferentes clases de barcos. El J70 es una clase monotipo, muy divertida y con bastante nivel internacional. También soy miembro de la tripulación del Bribón-Movistar que es un J80 con el que hemos logrado importantes triunfos en los últimos años y que en julio iremos a competir al campeonato del Mundo en Getxo, Bilbao. Ese campeonato también será emocionante. Y luego no podemos olvidarnos de la regata más emblemática del Mediterráneo que es la Copa del Rey de vela, en la que este año volveremos a competir e intentaremos repetir el triunfo de la temporada pasada con el Estrella Damm, barco que también navega por el RCMT de Punta Umbría. El año pasado fue toda una sorpresa nuestra victoria, este año vamos de favoritos y eso siempre lo pone más difícil, los otros equipos están mejor preparados, se optimizan mucho las embarcaciones… pero a a pesar de todo lo intentaremos y ten seguro que pondremos toda la carne en el asador".