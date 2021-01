El San Roque de Lepe quiere una alegría para comenzar el año

El San Roque de Lepe recibe este domingo (12:00, Ciudad de Lepe) al Gerena dentro de la 11ª jornada del grupo 10B de Tercera División en el primer partido del año y último de la primera vuelta. El equipo aurinegro espera continuar con la solidez mostrada en casa, donde suma tres victorias, un empate y ninguna derrota, a la vez que busca tres nuevos puntos que le permitan mantener la distancia o aumentarla con respecto a la cuarta plaza.

La gran novedad en el conjunto de Antonio Fernández es la inclusión en la convocatoria de su último fichaje, Álex Carmona, aunque no se prevé que salga de inicio. Así, lo que funciona es mejor no tocarlo y a pesar de la derrota de la pasada jornada (la última del año pasado) en Pozoblanco que le costó el liderato a los aurinegros, Un primer puesto que podría recuperar ganando su partido y esperando una ayuda de La Palma en su visita al líder Ciudad de Lucena. Antonio Fernández podría apostar por repetir el once que tan buen resultado le está dando en los partidos de casa.

De inicio el San Roque podría salir con David Robador en la portería; defensa de cinco con Juanjo Mateo, Beckem, Miguel Reina, Antonio López y Juan Gómez; en el centro del campo estarían Joel y Camacho; y arriba Abeledo y Nané serían fijos, con la duda de Javi Medina o Fernandito para completar el equipo titular. Las únicas bajas son las conocidas de David Toro, de larga duración, y las dos salidas en el pasado mes de diciembre, las de Ubay Luzardo y Adri González.

Por su parte, el partido también es importante para el Gerena, que tiene muchas opciones de engancharse a los puestos altos de la tabla si consigue sacar un resultado positivo de Lepe; el conjunto sevillano cuenta en sus filas con varios ex del San Roque como Tore, Chapi, Sergio Rodríguez o Adrián Pavón. No debe confiarse el equipo lepero, pues el Gerena es más peligroso como visitante (dos victorias, dos empates y una derrota) que como local (un triunfo, dos igualadas y un tropiezo).

El encuentro contará con la presencia de 400 aficionados en las gradas y será televisado por Canal Costa.

ALINEACIONES PROBABLES

San Roque de Lepe: David Robador, Juanjo Mateo, Beckem, Miguel Reina, Antonio López, Juan Gómez; Joel, Camacho; Abeledo, Nané y Fernandito o Javi Medina.

Gerena: Fermín, Sergio López, Víctor, Sergio Rodríguez, Alberto, Francisco José, Adrián Pavón, Abel, Salva, Leomar Pinto y Gabriel Jesús.

Árbitro: Hernández Maestre.

Estadio: Ciudad de Lepe (12:00).