Pedro Vadillo: “El Enrique Benítez y nosotros tenemos filosofías diferentes”

Pedro Vadillo también está satisfecho con la temporada que ha firmado su club, tanto con la del primer equipo como con la de la cantera. El técnico del Ciudad de Huelva aseguró que “nuestra temporada del primer equipo ha sido buena, pero la de los júniors ha sido espectacular. Estamos coincidiendo con una buena generación de Lepe. En Andalucía el año pasado quedamos terceros, porque con Unicaja y Betis no puedes competir. Este año también hemos estado muy bien, pero en cuartos de final no nos entró. Con el equipo de Primera Nacional también competimos y estuvimos cerca de remontar 22 puntos. Hay que estar orgullosos porque lo normal en esos partidos de vuelta es dejarse ir”.

Sobre la composición de la plantilla del primer equipo indicó que “la mayoría de nuestros jugadores tienen 17 o 18 años, los más mayores, quitando a nuestros dos veteranos, solo tienen 19 años. Javi Montaner dio un recital en Aljaraque, íbamos 21 abajo en el comienzo del segundo tiempo y en cinco minutos nos pusimos cinco arriba. Hicimos un parcial de 26-0 y Javi hizo 18 puntos. El ambiente estuvo muy bien porque jugaron las niñas antes y las niñas tienen mucho sentimiento de club y se quedaron en Aljaraque a comer para ver el partido”.

Acerca de Javi Montaner y de Germán, los dos veteranos, comentó que “estoy muy contento, sobre todo por lo que ayudan en los entrenamientos. No faltan nunca, a pesar de que tienen hijos y tienen su vida”. “Tenemos que hablar con ellos porque queremos hacer con una plantilla con once séniors, que este año eran casi todos nuestros jugadores eran júniors. Creo que los dos continuarán un año más”, indicó.

Sobre la posibilidad de que vuelva el baloncesto de élite a Huelva lamentó que “ahora mismo es difícil, yo lo hablo siempre. Si no hay dinero para el Recre, el Sporting o el Recre IES La Orden no va a haber para nosotros en las competiciones en las que estamos. Por eso nuestra idea es seguir creciendo con los jugadores que tenemos en la base. No es lo mismo tener una plantilla con jugadores tuyos que traer jugadores de fuera. Entendemos que así será más fácil, pero aún así será complicado. Antes poniendo dinero podías entrar en la categoría que quisieras, pero ahora eso no es tan fácil”.

En el mismo sentido habló de si la fusión de los dos grandes clubes de baloncesto de la capital significaría avanzar hacia el baloncesto de primer nivel: “Yo no tengo esa opinión. Si solo hubiera un club sí tendríamos más acceso a los recursos económicos, pero las filosofías son distintas. O se hace un club nuevo o no podemos porque los pensamientos son distintos. El Enrique Benítez quiere tener un primer equipo fuerte lo más arriba posible, nosotros centramos nuestros esfuerzos en la base. Seguimos siendo una referencia para los niños”.

