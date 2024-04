Paco Ojeda: "El público del Andrés Estrada nos gana siempre el primer punto"

Se acerca el día grande. Huelva respira bádminton. Se nota en cada rincón de la capital y de la provincia. El Recre IES La Orden está muy cerca de conseguir su noveno título liguero, aunque para ello tendrá que superar a La Rinconada en el partido de vuelta de la final de la Liga Top 10 Iberdrola. El 3-4 de la ida deja todo en el aire de cara al partido que tendrá lugar en el Andrés Estrada este sábado a partir de las 16:50.

El cuadro onubense encara el decisivo encuentro "mejor con una victoria que con una derrota porque la presión no es la misma, aunque el resultado es cortito y no está decidido ni de lejos", cuenta Paco Ojeda a Huelva Información. El entrenador y alma máter del club afirma que "no podemos ir a especular, pero de todas formas esa nunca ha sido nuestra mentalidad".

Será a buen seguro una vuelta muy igualada al igual que fue la ida. El dobles mixto formado por Haideé Ojeda y Pablo Abián, muy afianzado y que "se podrían contar con los dedos de una mano los partidos que han perdido en todos estos años", deberá ser el pilar sobre el que se cimiente la victoria. El dobles femenino, aunque perdió la pasada semana, "confiamos en que puedan ganar como en el Campeonato de Europa". Será en los duelos individuales donde se decida buena parte del título. "Vivien estuvo muy igualado. Telma con Beatriz el año el año pasado le ganó y este ha perdido 3-1. Pablo marcó la diferencia pero si es verdad que no se enfrentó con su número uno", explica Paco.

El bádminton español vive una nueva edición del ya denominado como Clásico. En la duodécima final entre ambos equipos, "ganarles supondría la ambición que tenemos cada año de superarnos, de ser los mejores y de estar ahí. Nos acercamos un poquito a esa cifra de 12 títulos que tienen ellos". Cabe recordar que aunque la entidad sevillana comenzó ganando las cuatro primeras finales, los onubenses han logrado ganarles las siete siguientes de forma consecutiva.

Sobre esta hegemonía quiso hacer hincapié Paco Ojeda. A pesar de la superioridad que han demostrado en la última década, "todo el mundo sabe lo que hay y todo el mundo quiere ganar la liga. Arjonilla el año pasado le ganamos en semifinales, pero estuvo muy cerca de ganarnos y eliminarnos. Ravachol ya has visto este año. Los equipos van asomando la cabecita, y algún año de estos la asomarán más de la cuenta y nos eliminarán a alguno de los dos de la final". No obstante, reconoce que "nosotros no nos vamos a quedar quietos esperando. Nosotros vamos a seguir trabajando para tener cada vez mejor equipo y la liga española también se va a poner más interesante, más competitiva y más atractiva".

El Club Bádminton IES La Orden no sería nada hoy en día de no ser por este profesor de educación física de la capital que intentó transmitirle a sus alumnos la pasión por este deporte. "El AMPA nos facilitaba recursos financieros y un lugar para entrenar. Al cabo de tres años decidimos que teníamos que crear un club como dios manda. Nos llevamos ocho o diez años que al principio nos daban por todos lados como es lógico en los inicios", comenta entre risas.

Entre todos esos niños y niñas de Huelva que poco a poco comenzaron a interesarse por el bádminton destaca una jugadora de la que no hace falta dar detalles: "Tuvimos la fortuna de encontrarnos con una persona que le gustó esto mucho como es Carolina Marín, que tiene esas cualidades que tiene. Hemos sido capaces, que es el mérito del club, de meterle conocimientos y meterle hambre de competir, de ganar y de hacerlo bien en este deporte y la hicimos campeona de España en varias categorías". Ojeda cuenta cómo la onubense "ganaba los torneo por encima de su edad. Si era infantil, ganaba los de cadete. Ese hecho de que fuimos capaces de formar una canterana a ese nivel nos dio un impulso. Nos miramos todos y dijimos que podíamos hacer las cosas bien", aunque antes de Carolina el club había formado a jugadores de talla mundial como Miguel Ángel Martín, Rubén Guerrero o Eliezer Ojeda.

Por último, el técnico del Recreativo IES La Orden no quiso dejar pasar la oportunidad de hacer un llamamiento a toda la población onubense, no solo de la capital, sino también de toda la provincia, para que acudan en masa a apoyarles: "Este club es de Huelva y ha nacido en un centro escolar de Huelva y eso hay que defenderlo. Yo invito a todos los onubenses a que vengan al Andrés Estrada, a que disfruten de lo que es suyo y que además apoyen y nos ayude a ganar porque el público nos gana siempre el primer punto. Ese apoyo es fundamental. El otro día en La Rinconada esas 100 personas fueron nuestros pies y nuestras manos. Estoy seguro de que va a haber un ambientazo y que las gargantas nos llevarán en volandas a tener un buen resultado", finalizaba.