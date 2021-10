Segundo oro y segundo récord de Europa en Italia para un sensacional Nicolás Castaño

Nicolás Castaño Castro se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Campeonato de Europa para personas con discapacidad que se están disputando en la localidad italiana de Ferrara al conquistar su segunda medalla de oro y batir nuevamente el récord de Europa.

El joven atleta del CODA (Club Onubense de Deportes Adaptados) ya brilló en la jornada del jueves subiendo a lo más alto del podio en los 1.500 metros y con plusmarca continental incluida en esta federación exclusiva para personas con síndrome de Down..

Ahora ha vuelto a repetir éxito y Nicolás Castaño se ha trae un nuevo oro para Huelva al imponerse en los 800 metros con un crono de 3.02.30, sacándole más de 10 segundos de diferencia al segundo clasificado (3.13); la marca obtenida supone además un nuevo récord en estos Eurotrigames, confirmando al onubense como el gran dominador del mediofondo en esta cita.

Juan Rangel, su entrenador junto a Manuel Pulido, asegura que “la participación mejor no ha podido resultar, con dos oros. Esta carrera de 800 metros ha sido frenética, con un fuerte ritmo desde el inicio; Nico salió desde la calle más externa y tuvo que buscar pronto el interior; el paso por el 400 fue en 1.20 y luego se mantuvo el ritmo; los rivales se le acercaron, pero logró una distancia en la primera vuelta que luego supo mantener para cruzar la meta en primera posición!.

“Estamos muy contentos no sólo por el oro, sino por la marca, que bajó en tres segundos el récord que poseía el portugués Paolo Henrique desde hace 12 años (3.05.02). Este título nos ha costado más que el logrado el jueves en el 1.500, ha sido una carrera más dura, por eso la satisfacción es enorme”, añade el preparador onubense.

Nicolás no tiene confirmada su participación en ninguna prueba a corto plazo. “Nos han invitado al Campeonato de Portugal en mayo, y como no hay campeonatos a la vista, realizaremos controles en pista en Huelva y Sevilla para seguir mejorando marcas y quizás participe en alguna carrera popular de Huelva que se adapte a sus características. Los Juegos de esta Federación para personas con síndrome de Down se celebrarán en junio en la República Checa; nuestra intención es realizar una campaña para recolectar fondos para que vayan Nico, Blanca Betazos (que no ha podido participar en estos Eurotrigames de Italia por una lesión) y algún atleta más del CODA”, destaca Juan Rangel.

Por su parte, Nico Castaño le dedica estos éxitos “a mis entrenadores, a mi familia y los compañeros del CODA, además de a toda Huelva por el apoyo que nos da”.

Tanto Nicolás como Juan tienen previsto regresar a Huelva el lunes a las 22:10 de la noche y desde su club se están planteando realizar una cálida bienvenida, una recepción a la altura del doble campeón de Europa de atletismo en 800 y 1500 metros.