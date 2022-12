María Forero: "Sólo quería llegar para llorar, y a la vez no quería que se acabara"

La atleta onubense María Forero, flamante campeona de Europa de cross sub20, ha manifestado que "para nada" quiere que este título "se quede aquí" y que, por ello, está trabajando para ser profesional "y esto forma parte del camino”.

"Está muy bien lo conseguido y hay que valorarlo, pero forma parte del proceso", afirmó la deportista de 19 años, quien logró en Turín el pasado domingo el título europeo de su categoría y lideró al equipo español para conseguir también el oro colectivo.

Días después del oro, recordó los últimos metros de la carrera, cuando ya se sabía ganadora, y relató que iba "sonriendo y llorando" a la vez y que no sabe "en qué estaba pensando", ya que "sólo quería llegar para llorar y a la vez no quería que se acabara este momento”, con un público que estuvo "espectacular".

"Fue muy emotivo todo y llegar a la meta fue un cúmulo de emociones y no me lo creía. Sabía que podía estar ahí, pero estoy que aún no me lo creo”, apuntó la atleta del Club Playas de Castellón, quien destacó igualmente la actuación estelar del equipo español para colgarse el oro colectivo.

Dijo que “el equipo estuvo increíble" y, aunque "sabía que todas las compañeras estaban muy bien", lograr una medalla "es complicado siempre y lo hicieron todavía mejor de lo que esperaba".

Destacó entre las felicitaciones las de su primer entrenador en Huelva, Manuel Pulido, su excompañero de entrenamientos Zakaria Boufaljat, su actual técnico, José Villacorta, y Emilio Martín, bicampeón mundial y campeón europeo de duatlón, con el que tiene "un trato muy cercano", de "admiración, pero más de cariño y cercanía".